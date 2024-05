La Acampada X Palestina continúa firme en la UR pese a las fuertes lluvias de estos días

“Continuar” con las reivindicaciones y “no quedarse parado” ante lo que sigue sucediendo en Gaza. Es el mensaje que este lunes lanzan desde la Acampada X Palestina en La Rioja, que, desde el pasado miércoles, mantiene más de una docena de tiendas en el campus de la UR, y que “resiste muy bien” pese a las fuertes lluvias que están descargando los últimos día en Logroño.

Así lo ha afirmado a Europa Press la portavoz de los acampados Aroa Villanueva, quien ha mostrado la satisfacción de la organización porque “estamos bastante bien, ya se ve en cuántas tiendas tenemos y en cuánta gente somos, y en que, a pesar de las lluvias, ahora esperemos que empecé a hacer mejor tiempo, vamos resistiendo muy bien”.

Con algo más de afluencia de acampados que al inicio de la movilización, el pasado día 15, Villanueva ha recordado que “estamos más que al principio, vamos haciendo muchas actividades y vienen bastantes personas, pese a la lluvia y a que ahora estamos de exámenes”, por lo que ha apuntado que “nos vamos también turnando según la necesidad de cada uno y de la acampada”.

Villanueva, que también acaba de ser elegida para encabezar el Consejo de Estudiantes de la UR, ha resaltado que, entre las actividades que están realizando estos días se encuentran el Ciclo de Cine de Palestina, con sesiones que comenzaron ayer, con la proyección de 'Farha', y continuarán hoy -con 'Domicilio privado', y mañana, con 'Paradise nox', todas ellas a las 21 horas.

Este miércoles, además, “tenemos conferencia de Emilio Barco”, a las 19 horas con el título 'Palestinos altivos, decidme en el ama ¿quién arrancó los olivos?', seguido de un tentempié con té y pastas palestinas, a lo que se sumarán otras iniciativas que se están valorando, con un cuentacuentos infantil este sábado.

Actividades que están en sus redes, como Telegram o Instagram. Están en contacto con los acampados en otras universidades españolas, pero, mientras que en otros centros universitarios se ha logrado revocar relaciones con universidades israelíes, Villanueva ha recordado que la UR “directamente no tiene acuerdos, lo cual se lo agradecemos bastante y le felicitamos por ello”.

Tienen intención de continuar con la acampada, “según vaya marcando la asamblea -que realizan todos los días a la 19 horas- y las propias necesidades de la acampada”, recordando que, entre sus objetivos están “mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino en contra del genocidio, y queremos apoyo por parte de las universidades y de los gobiernos para frenar el envío de armas”.

“Llamamos a la gente para que siga viniendo. No hay que quedarse parado ante lo que está pasando en el mundo. Se pueden contribuir de muchas formas, no solo quedándote a dormir. Puedes acercarte, puedes preguntar, puedes ayudar de muchas maneras. Y no solo los estudiantes, sino miembros de toda la sociedad pueden participar y contribuir a mejorar las cosas”, ha finalizado Aroa Villanueva.