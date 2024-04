Capellán justifica su ausencia en el Senado: “el presidente antepone trabajar y defender los intereses de La Rioja”

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha justificado hoy su ausencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en la necesidad de estar presente en la “agenda de los intereses de los riojanos”.

Capellán ha ofrecido hoy una rueda de prensa para dar a conocer el resultado de una investigación por la que se comprueba que las glosas emilianenses no salieron de San Millán de la Cogolla en 1821 de forma legal, sino que lo hicieron en 1851 y de forma irregular.

Al término de la misma ha sido preguntado por su ausencia en el Senado y, tras señalar que ya había viajado a Madrid un consejero del Gobierno riojano “para defender lo que sea oportuno”, ha señalado que “el presidente de La Rioja siempre antepone trabajar y defender los intereses de La Rioja”.

Por eso, ha entendido, era necesaria su presencia para “la presentación de esta evidencia” que tiene, ha visto, “una importancia trascendental desde el punto de vista histórico, cultural, patrimonial” de la identidad de La Rioja.

De este modo, se ha visto “convencido” de que “la agenda de los intereses de los riojanos” requería de “la presencia del presidente” en la rueda de prensa.

“Sin más, no podemos desdoblarnos y he optado, obviamente, hoy por estar aquí con todos ustedes”, ha señalado resaltando su carácter investigador académico y subrayando cómo “este tipo de hallazgos historiográficos y documentales no es que se produzcan todos los días, ni todos los meses, ni todos los años”.

“A veces, un investigador, en su trayectoria, se encuentra una vez en la vida, un hallazgo de esta dimensión”, ha aseverado.

Preguntado por la Ley de Amnistía, ha creído que “no se ajusta al Estado de Derecho” y ha sumado, como “importante”, la pérdida de “credibilidad” que supone para el Gobierno central, porque “se presentó ante los españoles diciendo que jamás aprobaría una amnistía de estas características”.