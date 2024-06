Educación concede 921 becas de movilidad para universitarios que estudian fuera de La Rioja

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido 921 becas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la Comunidad Autónoma por un total de 1.368.000 euros. El objetivo de estas ayudas es la financiación parcial de los gastos corrientes derivados de la realización de enseñanzas presenciales que conduzcan a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster que habilite o sea condición necesaria para el ejercicio de profesión regulada.

De las 921 becas concedidas para el curso 2023/2024, 909 se otorgan por un importe de 1.500 euros y las 12 restantes por 375 euros, al tratarse de estudiantes que realizan el Trabajo Fin de Grado / Máster o se encuentran en el último curso de la titulación y están matriculados en menos de 30 créditos.

63.700 euros más que la convocatoria anterior

Respecto a la convocatoria anterior, la Consejería de Educación y Empleo ha aumentado el importe destinado este curso en más de 63.700 euros y ha elevado el 20% el umbral de renta de la unidad familiar, con la finalidad de beneficiar a más estudiantes y paliar el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) al que han tenido que hacer frente las familias riojanas.

Para poder optar a estas becas, los alumnos deben estar realizando estudios que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no haber obtenido plaza en enseñanzas disponibles de forma presencial en la región por no alcanzar la nota de corte el curso académico en el que iniciaron sus estudios. Entre las condiciones para la concesión de las mismas se establecen requisitos académicos, como las calificaciones medias y los porcentajes de créditos aprobados, así como económicos en función de aspectos como la renta y el patrimonio.