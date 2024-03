El exdelegado del Plan de Transformación no comparece en la comisión sobre la Ciudad del Envase

El exdelegado de la Presidencia del Gobierno de La Rioja para el Plan de Transformación, José Ignacio Castresana, no ha comparecido hoy en la Comisión parlamentaria de estudio sobre la Ciudad del Envase, a la que había sido citado, alegando falta de competencia y premura.

Castresana fue consejero de Desarrollo Autonómico con el Gobierno de la socialista Concha Andreu y después responsable de los proyectos que se iban a impulsar con fondos europeos, entre ellos la Ciudad del Envase y el Embalaje. Se excusó este miércoles que le era “imposible” acudir dada la “escasa antelación” con la que se le había citado.

Además, en su correo, alegaba “en ningún momento haber formado parte de los órganos de gobierno de la Fundación para el Envase y el Embalaje ni del personal directivo ni del patronato” y, por tanto, consideraba que “no reúne las características para ser convocado”.

“Cuando uno quiere comparecer y no puede en esa fecha puede proponer otra”, ha entendido la presidenta de la comisión, la 'popular' Maria Teresa Antoñanzas. La comparecencia era voluntaria al ser una comisión de estudio, no de investigación.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, Hector Alacid ha entendido que “con tan poca antelación es imposible que vengan”. No ha entendido que, si su presencia se decidió el día 8, se le convoque con menos de 24 horas. Por otro lado, ha afeado que, un día antes de la comisión, a las 18:00 horas, los diputados recibieran 776 páginas de documentación. “Ni siquiera sabemos si era la documentación que corresponde”, ha añadido.

El socialista Miguel González de Legarra ha coincidido en criticar que se recibiera con poco tiempo y ha añadido, que, además, faltaba documentación. Antoñanzas les ha recriminado que su trabajo es leerse la información, aunque para ello no duerman.

Legarra ha calificado de “surrealista” la celebración de la comisión “sin la documentación y sin el compareciente”. La socialista Sara Orradre, por su parte, ha definido la comisión de “caza de brujas”. “Tienen muchas prisas”, ha dicho a los 'populares', “y, por eso, no tenemos al documentación, porque tienen escrita ya la conclusión”.

Ahondando en este tema, Legarra ha añadido que se ha recibido un calendario de comparecencias y la del exconsejero que sustituyó a Castresana, Jose Ángel Lacalzada, está previsto para el día 18, cuando “en la reunión del día 8, en esta misma sala, manifestó que no podía ni el 14 ni el 18”.

A este respecto, la 'popular' Cristina Maiso ha señalado que no lo dejó por escrito y Legarra le ha preguntado si “estamos sordos”. Maiso le ha pedido que no insulte. A la 'popular' Mar Cotelo le ha sorprendido “negativamente” que Castresana “no esté aquí”. “En esta vida todo es actitud, querer es poder”, ha considerado. Además, ha visto que Castresana “ya ha decidido que no tiene responsabilidad”, cuando fue consejero desde agosto del 2019, y hasta febrero del 2021, y luego pasó a ser delegado de la presidenta para el Plan de Transformación, “cuyo objetivo era el desarrollo Ciudad del Envase”.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha visto la necesidad de replantearse esta comisión para que sea “útil” y “sirva para algo más” que echarse “los trastos a la cabeza”. Por ello, ha pedido que se pongan en marcha los instrumentos necesarios.

Antoñanzas ha cerrado la sesión informando de que se volverá a solicitar la comparecencia de Castresana, dado que una de las razones que ha argumentado ha sido la falta de tiempo con la se le había citado.