Javier Cárdenas ataca duramente a la portavoz del PSOE de Calahorra y amenaza con denunciarla

Javier Cárdenas ha arremetido en su podcast 'Levántate OK' contra la portavoz del PSOE de Calahorra y diputada nacional, Elisa Garrido, por sus declaraciones en las que criticaba la contratación de esta emisión por parte del Ayuntamiento de Calahorra por más de 15.000 euros.

Cárdenas ha pedido a los vecinos de Calahorra que sean “inflexibles con jetas que pactan con prófugos de la Justicia como Puigdemont” y que “de Broncano no dicen nada, 28 millones de euros, pero si un equipo se va a desplazar a Calahorra les parece fatal”.

A Garrido le ha lanzado una oferta: “Si tu dices alto y claro que te parece una vergüenza ese fichaje (de Broncano por TVE) voy gratis a Calahorra, si no eres una demagoga y una jeta de mucho cuidado porque criticas solamente a los que no son de tu cuerda. No soy de tu cuerda ni quiero serlo”. Le ha lanzado también la amenaza de que podría llegar a denunciarla, obviando que Garrido, como diputada, es aforada y por tanto tiene inmunidad en sus opiniones.

“Has demostrado cambiar de chaqueta cuando te ha dado la gana. Era todo inconstitucional la amnistía, hasta que os interesó para manteneros en el poder. Qué coño vas a hablar tú”, ha continuado Cárdenas en directo.

Desde el PSOE de Calahorra han hecho alusión a la “ignorancia jurídica” de Javier Cárdenas “que le lleva a pensar que se puede denunciar a alguien por decir la verdad”. Recuerdan que Garrido, como diputada del Congreso de los Diputados, “puede decir lo que considere oportuno, máxime en esta ocasión en la que todo lo dicho es rigurosamente cierto. Dicho lo cual, recomendamos al señor Cárdenas que deje de hacer el ridículo y se matricule en un Máster de ética periodística y de deontología profesional, que buena falta le hace”.

Consideran que este nuevo episodio viene a confirmar lo que ya manifestaron sobre la contratación del podcast de Cárdenas por parte del Ayuntamiento de Calahorra a quien exigen que “ante las amenazas sin fundamento vertidas contra la portavoz socialista, actúe con honestidad y rescinda el contrato con ok radio”.