Castro (Podemos-IU): “La mayor de las mentiras es que iba a gobernar desde el consenso; lo que realmente dice es yo decido, tú obedeces”

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos-IU, Amaia Castro, ha afirmado que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha construido su mandato “sobre mentiras, bulos, titulares vacíos y promesas falsas”. Ha mostrado su “preocupación” por “la deriva de nuestra ciudad con ustedes -el PP- al mando”. Castro ha intervenido en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que se celebra en el salón de plenos del Ayuntamiento de Logroño.

Ha asegurado que “la mayor de las mentiras, ha sido la de que iba a gobernar desde el consenso, pero lo que realmente dice es yo decido, tú obedeces”. Para la concejala de Podemos-IU, “lo único que ha generado ha sido enfrentamiento, ya que ha enfrentado a vecinos con hosteleros, a los usuarios de las bicis con los de los coches, a los trabajadores del parque de servicios o a los electricistas con la Policía local”. Ha criticado, también, que “ha utilizado a los vecinos para crear conflictos” .

A continuación, Castro ha enumerado, lo que a su juicio, son “mentiras” de Escobar y su Equipo de Gobierno, como las obras en las 'Cien Tiendas': “Mientras nos mienten con ellas, se está perdiendo mucho dinero por el camino”. También, le ha espetado: “prometió bajar un 10 por ciento todos los impuestos, pero mintió, y lo que hizo fue subirlos”, citando, además, “el aumento de los precios por Logroño Deporte”.

No obstante, para la portavoz de Podemos-IU “una de las grandes mentiras de estos últimos quince meses son los fondos europeos”. Ha recordado como dijeron que “sería una modificación no conflictiva, no traumática, con menor coste, que mantenía las aceras y que mejoraba la seguridad”, pero ahora ha dicho que la ciudad se ha encontrado “un proyecto más caro, con las aceras a trozos, con la plataforma única a trozos; un proyecto que, por supuesto, empeora”.

Además, ha asegurado que “lo más grave de la gestión de los fondos, por parte de este Equipo de Gobierno, es que han mentido, porque además no sabemos los millones que nos va a costar a este Ayuntamiento su gestión”. En este punto, ha criticado la “posición casi infantil -con respecto al Ministerio de Transportes- del profesor me tiene manía, que no se la cree absolutamente nadie”. “¿Hasta cuándo cree que le va a funcionar la estrategia de echar la culpa a todo el mundo y no tomar cartas en el asunto y reconocer su propia incapacidad para gestionar esta ciudad?”, se ha preguntado Castro.

En el caso del Plan General Municipal, ha indicado, que “es el mayor atropello al consenso en este ayuntamiento”, en el que “aprueba los criterios en un pleno usando su mayoría absoluta y con los votos en contra de toda la oposición”. En su intervención, Castro también ha criticado que cuestiones que tienen que ver con proyectos para las personas mayores, la ordenanza de terrazas, así como con el Plan de Vivienda en el Casco Antiguo, al que “nadie va a ir a vivir mientras esta zona esté sufriendo”, ha dicho la concejala de Podemos.

Ha afeado la falta de actuaciones contra el ruido en el Casco Antiguo, al tiempo que ha alertado que “las borracheras, las despedidas de soltero y ese ocio nocturno descontrolado no solo hacen imposible la vida de las familias y de nuestros mayores, sino que ponen en riesgo, ponen en riesgo ese turismo de calidad gastronómico y del vino que nos diferencia y nos da valor como destino turístico”.

La concejala de Podemos-IU le ha señalado al alcalde que “usted quiere que Logroño vuele, esté perfecto, pero sin embargo las políticas que usted está haciendo con la gente, y especialmente para los jóvenes, está consiguiendo eso, que vuelen, sí, pero fuera de Logroño”.

Vivienda en el Casco Antiguo

Por su parte, Escobar, en materia de vivienda, ha respondido: “Lo que no vamos a aplicar sus recetas porque ustedes, gestionando, no hicieron nada, ni en el casco antiguo, ni en vivienda, ni siquiera en medioambiente”. Ha aprovechado la ocasión para dar a conocer una “buena noticia” y es que “la tasa de pobreza en La Rioja y en Logroño ha mejorado, pero lo ha hecho especialmente más Logroño”.

De hecho, ha apuntado que en materia de fiscalidad “se ingresa más y, por tanto la ciudad, la economía, el bienestar social mejora; luego la fiscalidad tiene que seguir progresivamente rebajándose y por eso lo estamos haciendo”, al tiempo que ha asegurado que “en este presupuesto vamos a seguir rebajando todos los impuestos, en especial el IBI”.

Sobre la situación en el Casco Antiguo, el alcalde le ha señalado que se trabaja para “favorecer la habitabilidad”, algo que tiene su origen, le ha recordado “en una moción que presentó usted”, pero “ahora, en el colmo de la incoherencia critica por hacer lo que proponía” la propuesta de Podemos-IU.

En este punto, Escobar ha repasado algunas actuaciones en esta zona de la ciudad para beneficiar la convivencia, como “la moratoria de un año para la concesión de nuevas licencias de discotecas, pubs o similares”. Además, ha recordado que desde el 1 de marzo, se han realizado 2.068 denuncias“ por incumplimientos de las Ordenanzas.

Sobre la vivienda en el Casco, ha avanzado que ya tienen “12 nuevas propiedades que van a ocuparse por gente joven”, pero ha puntualizado: “aún así no vamos a parar, porque tenemos dos solares en Hospital Viejo que también van a destinarse a ese fin, a vivienda”, al igual que ha citado otra propiedad en Barriocepo.

En materia de vivienda, para Escobar “el mayor potencial residencial de Logroño lo podemos obtener a partir del plan general, para que en zonas nuevas residenciales podamos obtener entre un 30 y un 40% de vivienda protegida”.

En la replica, Castro ha apuntado que “en materia de vivienda la pasada legislatura se hizo poco, pero le recuerdo que yo no era la alcaldesa y a usted le consta que lo intentamos”, para a continuación destacar que “en este país el único partido que ha hecho algo por la vivienda ha sido el mío, Podemos”.