Ruidos, humos y vecinos que no pueden más: denuncian que un merendero se alquila sin licencia desde hace siete años

Hasta 19 denuncias en el Ayuntamiento de Logroño por uso ilegal, ruidos y molestias a los vecinos y vecinas en un merendero que funciona sin licencia desde hace siete años en el casco antiguo de Logroño. “Era insostenible. La música a tope hasta las cuatro de la mañana, los humos de un asador, los ruidos de la gente fumando y bebiendo fuera...”, denuncian los vecinos del barrio sobre este local situado en la calle Herrerías, que advierten que también hay dos denuncias en Hacienda para reclamar una Inspección. El Ayuntamiento de Logroño confirma que tenía constancia del funcionamiento sin licencia del merendero y que en febrero de 2023 se emitió una orden de cierre. Sin embargo, “sigue funcionando muchos fines de semana”, advierten en el vecindario.

Denuncia además la pasividad de los diferentes responsables políticos de los últimos años y de la Policía Local: “A veces llamaba para hacer las mediciones y no venían u otras veces avisaban para que quitaran la música”. “Pertenece a gente que no puedes tocar”, dice sobre los propietarios del local, entre los que se encuentra un hostelero y un Policía Local de otra localidad.

Este tipo de merenderos se han convertido en locales muy habituales en Logroño. Se alquilan para celebraciones y fiestas y cuentan con instalaciones de cocina y comedor, habitualmente para un gran aforo. No es posible conocer en número que existe actualmente en la ciudad ni cómo ha evolucionado, pues funcionan con una licencia ambiental, la misma que requieren los locales de hostelería, por lo que el Ayuntamiento de Logroño no ha podido separar los datos. No obstante, hay otros que funcionan sin las licencias ni las condiciones necesarias y, en concreto, desde el consistorio indican que hay expedientes abiertos por dos merenderos sin licencia, uno de ellos el de la calle Herrerías, para el que ya se efectúo la orden de cierre.

Este merendero se anuncia para alquiler en internet a pesar de no tener licencia y tener una orden de cierre. En concreto, tenían incluso una página web propia que han cerrado después de la denuncia pública que el Observatorio del Casco Antiguo hizo en redes sociales hace una semana, más de un año después de la orden de cierre y siete años después de que funciona como merendero, según informa la plataforma vecinal y las personas afectadas. Sí que se puede consultar todavía el anuncio en Google en el que se presentan como “local multifuncional ideal para tus reuniones y celebraciones. A nuestros clientes les encanta su calidad y precio”. Explican también los dos tipos de alquileres disponibles, “por periodos cortos y por periodos prolongados”. Curiosamente, después de toda la explicación añaden: “Contáctanos en caso de tener preguntas. Actualmente no atendemos alquileres”. Sin embargo, hay reseñas valorando el local, una de ellas incluso hace tres meses.

“Hecha la ley, hecha la trampa. Un merendero sí se puede prestar y les decían a quien les alquilaba que dijeran que era amigo o familiar de un socio. Pero hay informe de la Policía Local que dicen que hay contratos de alquiler”, denuncian los vecinos y vecinas afectadas, que puntualizan además que “estos alquileres se cobran en B”.

Fuentes municipales explican la situación en la que se encuentra este local. Actualmente, debe realizar las adaptaciones necesarias para poder obtener la licencia, después un técnico municipal deberá valorar el establecimiento y si cumple todas las condiciones, se le otorgará la licencia necesaria para realizar la actividad. El vecindario, que se unió con 14 firmas para una alegación que impidiera su ampliación, lamenta que ahora vaya a lograr la licencia sin tener en cuenta los años de incumplimientos.

Los merenderos ilegales son un nuevo problema del casco antiguo logroñés en el que la hostelería y los apartamentos turísticos ganan espacio mientras los vecinos ya han empezado a movilizarse e incluso preparan una demanda contra el Ayuntamiento “por la dejadez de los últimos años”.