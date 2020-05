Aguado acusa a Ayuso de abandonar el Consejo de Gobierno en pleno debate sobre si Madrid pasa a fase 1

La Comunidad de Madrid aún no ha decidido si solicitará al Ministerio de Sanidad entrar a la fase 1 el próximo lunes 11 de marzo. La razón: la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado este miércoles la reunión semanal del Consejo de Gobierno en pleno debate sobre si la región debe pasar al siguiente escenario de la desescalada y cuya solicitud al Ministerio debe formalizarse esta tarde.

Así lo ha asegurado el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo madrileño, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al consejo. El motivo por el que la presidenta regional ha abandonado la reunión es porque tenía una entrevista en Telemadrid y tampoco se ha reanudado después.

Antes de que comenzase la rueda de prensa de Aguado, eldiario.es había preguntado por esta cuestión al departamento de comunicación del Gobierno regional que había negado que Ayuso se hubiera ausentado porque "el orden del día ya había concluido", han señalado.

La decisión por tanto sobre si Madrid debe pasar a la siguiente fase el lunes no está tomada, debido a que Ayuso ha abandonado el Consejo de Gobierno. Aguado ha indicado que la reunión se reanudará esta tarde para poder presentar en "tiempo y forma" la solicitud al Ministerio.

"La presidenta ha tenido que marcharse y espero que podamos retomarlo esta tarde, una decisión que afecta a la vida de miles de madrileños", ha reprochado el vicepresidente. De momento, la hora sobre esa posible reunión no está acordada: "Será la presidenta la que nos convocará", ha indicado Aguado.

Pese a que el Ministerio de Sanidad había establecido que las comunidades autónomas debían hacer la solicitud al Gobierno antes de las 14.00 horas para salir de la fase cero, ese plazo se ha ampliado hasta esta tarde, según ha incicado el vicepresidente del Gobierno regional.

El debate entre los socios de Gobierno se presenta tenso. Para Aguado, la región "está preparada" para pasar de fase 1 desde el próximo lunes y, de hecho, ha asegurado que vería "incomprensible" que el Gobierno de Pedro Sánchez no les dejase. "No podemos esperar más tiempo para abrir y para que recuperemos la normalidad", ha reiterado hoy.

La presidenta madrileña, en cambio, no es tan optimista. Ayuso ha defendido esta mañana en una entrevista en RNE que para poder pasar de fase tendrían que reducir las camas UCI, algo que cree que podrían hacer "en estos días". "Estos 15 días" dan la seguridad suficiente a la Comunidad de Madrid para que los pacientes que siguen en las UCI sigan dándose de alta, ha dicho Ayuso.

"Yo no quiero tener prisa para acceder a nada porque he sido la primera que he visto lo que ha pasado en la Comunidad, pero sí que tengo prisa por acabar con esa maraña de pasos y burocracia, que no ayudan en nada", ha dicho la presidenta de la Comunidad. Pese a su negativa de pasar a la fase 1, su partido no ha apoyado la prórroga del estado de alarma.