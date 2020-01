Aguado, sobre regular los precios del alquiler: "Confiemos en Adam Smith, en que oferta y demanda sigan resolviendo problemas del siglo XXI"

Los precios de los alquileres en Madrid, así como en las grandes ciudades españolas y europeas, no han dejado de incrementarse en los últimos años, tanto que comienza a ser un problema para muchas familias que destinan gran parte de sus salarios al pago de un techo y otras ni siquiera pueden hacer frente. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se ha comprometido (con algunas voces críticas) a regular su incremento, un marco legal que tendrían que aplicar posteriormente los gobiernos autonómicos y municipales sobre los que recaen estas competencias.

Desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, gobernados por PP y Ciudadanos, ya han anunciado que no aplicarán una regulación de la que se desconocen aún los detalles. En este sentido, se ha pronunciado este jueves el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), que ha defendido que la solución pasa por "confiar en Adam Smith" para que "la oferta y la demanda sigan resolviendo problemas del siglo XXI".

"Los sistemas de control de alquiler han demostrado ser un fracaso en las principales ciudades de Europa, como Estocolmo, Berlín, París... A mayor intervención, más economía sumergida y más problemas para los propietarios y para los inquilinos. Por tanto, confiemos en Adam Smith, confiemos en que la oferta y la demanda siga resolviendo problemas del siglo XXI", ha defendido Aguado en un desayuno informativo.

El economista Adam Smith (siglo XVIII), el padre de la teoría liberal, hablaba de la existencia de una "mano invisible" que regulaba el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Autor de 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations', más conocido como 'La riqueza de las naciones', Smith utiliza la metáfora de la “mano invisible” con la que defiende que el capitalismo es el “sistema de libertad natural” y los mercados se autorregulan.

A cierre de 2019, el precio medio de la vivienda en alquiler se ha incrementado en 16 de las 17 comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid sigue liderando el ránking de regiones más caras y se coloca en el primer lugar con 14,86 euros/m² al mes, desplazando a Cataluña a la segunda posición por segundo año consecutivo, según el informe 'La vivienda en alquiler en España' publicado este miércoles por Fotocasa.

Para el vicepresidente regional, sin embargo, "está todo inventado ya, hace 200 años además, y es la ley de la oferta y la demanda". Según Aguado, "si le pones palos en la rueda a los propietarios, les complicas la vida, les haces que sea más difícil poner en alquiler su vivienda, lo que estás haciendo es restringir la oferta de alguna manera y por tanto elevar los precios".

Por eso, Aguado defiende que la solución pasa por "aumentar la oferta, desbloquear las operaciones urbanísticas y luego dar incentivos a los propietarios para hacerle la vida fácil al que quiera alquilar". "La solución desde luego no es la de Carmena, que en la legislatura pasada con su políticas intervencionistas consiguió elevar el precio del alquiler de la ciudad de Madrid un 38%", ha asegurado a pesar de que el incremento de las rentas es un problema global que intentan solucionar los gobiernos de todo el mundo.