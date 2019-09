Ayuso asegura que ella sí apoyará a Aguado y Rivera cuando "la máquina de destrucción de la izquierda vaya a por ellos"

Aumentan los reproches entre PP y Ciudadanos apenas dos semanas después de formar gobierno en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este miércoles que Ciudadanos apoye la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades de Avalmadrid, que la salpica por el préstamo de la entidad a su padre. Ayuso ha asegurado que a diferencia de su socio, el vicepresidente, Ignacio Aguado, ella sí lo apoyará y también a Albert Rivera cuando "la máquina de destrucción de la izquierda vaya a por ellos".

Pero de momento los ataques hacia Aguado solo han venido del entorno de la presidenta. El principal asesor de prensa de Ayuso y gran poder en la sombra del nuevo Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez –exsecretario de Comunicación de José María Aznar–, pidió este martes investigar también un contrato público de la Asamblea de Madrid de 102.000 euros que según él se llevó el padre del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, "por la cara".

Rodríguez sembraba así la duda sobre dicho contrato, unas acusaciones que no sentaron bien al vicepresidente. Aguado respondió horas después en su cuenta de Twitter que "no se debe confundir lealtad con complicidad" y que en su partido no pararán "hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese...y caiga quien caiga".

No se debe confundir lealtad con complicidad. No vamos a parar hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese...y caiga quien caiga.



Para eso nos votaron 625.000 madrileños y os puedo asegurar que no vamos a defraudarles #VamosMadrid — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 3, 2019

La presidenta regional, en una rueda de prensa junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sostenido que existen "dudas jurídicas" acerca de si la comisión podrá realizarse porque es un organismo autónomo que no depende al completo de la administración. De producirse, Ayuso considera que será un "circo" aunque no teme que la llamen a comparecer.

"De sus conclusiones tengo mis dudas porque me extraña mucho que el señor Gabilondo (PSOE) o el señor Errejón (Más Madrid) pongan en marcha un sola comisión para arrojar algo de luz con objetividad sobre sus adversarios sino todo lo contrario", ha añadido.

Pero la comisión de investigación no es la única fiscalización por el préstamo a su padre a la que podría enfrentarse la presidenta. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, aseguró este martes que es "cuestión de días" que el grupo lleve ante la Fiscalía de Madrid la relación Ayuso,con Avalmadrid ya que entiende que podría haber cometido un "delito de alzamiento de bienes".

Díaz Ayuso aceptó la donación de un piso cuando la empresa de su padre tenía problemas financieros para devolver los 400.000 euros avalados por la empresa semipública Avalmadrid. El piso se salvó de ser embargado y la propia presidenta ha admitido públicamente la operación.

En defensa de la gestión Aguirre y Cifuentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a salir en defensa de sus predecesoras y ex compañeras en el PP, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que este lunes fueron imputadas por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por el caso Púnica, la trama de corrupción con la que el PP se habría financiado irregularmente.

Ayuso ha dicho que prefiere quedarse "con lo positivo de su gestión" . La regidora madrileña ha abogado por la presunción de inocencia de las expresidentas y considera que acabarán "desimputadas" como ocurrió con el expresidente Alberto Ruiz Gallardón.

De esa gestión, Ayuso ha destacado "la construcción de hospitales y colegios" que la justicia investiga como una pieza clave de las mordidas. Según el auto García Castellón, negocio de la construcción de hospitales y centros de salud sirvió para alimentar la maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del Partido Popular.