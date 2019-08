Ayuso admite que envió un correo a Avalmadrid sobre el aval a la empresa de su padre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que escribió un correo a la empresa semipública Avalmadrid sobre el aval que se estaba estudiando para MC Infortecnica, la empresa de la que su padre era dueño al 25%. Tal y como adelantó El País, Díaz Ayuso contactó con el ente en 2011, cuando trabajaba para Esperanza Aguirre y estaba a punto de convertirse en diputada regional.

"Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada", ha dicho en una entrevista en Telecinco. Aunque ha defendido que "nunca" medió para que nadie de su entorno se lucrara.

El aval se concedió contra la opinión de los técnicos, ya que la nave que se puso como garantía podría ser demolida por un problema administrativo. De hecho, el crédito fue fallido y esos 400.000 euros han resultado impagados y se tendrá que hacer cargo la sociedad avalista, participada al 30% por la Comunidad de Madrid.

"Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos", ha admitido la presidenta de Madrid, que recibió un piso en donación que se ha salvado así de ser embargado por la deuda.

"La casa de la que tanto hablan es la casa en la que se crió mi madre, la casa en la que me he criado yo con mi hermano... Es mi casa, yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, nos podemos ir debajo de un puente...", ha espetado.

Al respecto, Ayuso ha subrayado que su padre, ya fallecido, tuvo hace 10 años unos problemas económicos" y que ella no ha tenido relación laboral con él, para insistir en que "nunca ha aprovechado" la cercanía a la política para asuntos personales.

Sobre su correo a Avalmadrid, Ayuso ha especificado que ella preguntó en un email sobre con qué persona se podía hablar para solicitar créditos de la entidad. En ese sentido, ha enfatizado que en aquella época "no era nadie" en el plano político y que "nunca ha tenido poder" para mediar en nada. "No he mediado para que nadie de mi entorno se lucrara", ha precisado. Ayuso era asesora entonces de Aguirre e iba a ser diputada en la Asamblea de Madrid por el PP el 15 de julio de ese año, un mes después de la concesión del crédito.