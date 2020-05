Ayuso descarta pedir el pase a la fase 2 y relaja el tono contra el Gobierno pero reclama abrir al 40% los centros comerciales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya no tiene "prisa" para que la región avance en la desescalada del desconfinamiento, tras el visto bueno del Ministerio de Sanidad de que Madrid pase a la fase 1, y pide "prudencia". La presidenta regional ha descartado que su Gobierno vaya a pedir el paso a la fase dos a partir del lunes como había asegurado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hace apenas dos días.

"Por ahora cautela", ha señalado Ayuso, que ha explicado que el Ejecutivo madrileño esperará a ver cómo evoluciona la región la próxima semana para determinar los próximos pasos. La dirigente del PP ha especificado, no obstante, que aunque no se vaya a solicitar un pase a la fase 2 el próximo lunes sí que pedirá algunas flexibilizaciones como la reapertura de los centros comerciales porque "generan empleo" y desde su equipo los consideran "seguros".

"Valoro muy positivamente que Madrid empiece a caminar", ha dicho este viernes la presidenta madrileña tras el visto bueno de Sanidad. Ayuso, sin embargo, ha pedido prudencia a los ciudadanos y ha avisado: "Sería lógico que hubiera algunos repuntes. Estamos preparados", ha defendido en una rueda conjunta con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho hincapié en que el confinamiento total supuso que se pudiera "contener la propagación masiva" pero ha alertado de que "el virus no ha desaparecido", por lo que ha apelado a la responsabilidad colectiva e individual para "seguir avanzando".

La dirigente popular pese a pedir prudencia ha insistido en que hay que conjugar "el difícil equilibrio donde la salud y la vida es lo primero pero también la economía porque Madrid tiene un compromiso económico con España porque es su motor". Con el paso a la fase 1 podrá frenarse "la sangría" de 18.000 empleos semanales.

Ayuso ha apelado a "la responsabilidad" de los empresarios y los comerciantes que van a ser responsables, ha dicho, "todas las personas que van a tener seres humanos a su alrededor. La presidenta ha pedido que los ciudadanos no se confíen: "Confiarnos significa poner en peligro a personas vulnerables".

Por su parte, el alcalde de Madrid ha pedido a la población, de cara a la fase 1, que utilice el transporte público para moverse por la ciudad de forma prioritaria. "Utilizarlo es seguro, no aumenta la posibilidad de contagios. Es la mejor opción", ha señalado. La ciudad ya ha recuperado la mitad de los desplazamientos en vehículo privado pero el transporte público no ha repuntado del mismo modo. Esto ya se nota en la calidad del aire, que este jueves ya era "regular" frente a la caída en picado de la contaminación durante el confinamiento.

Martínez Almeida también ha llamado a la "responsabilidad individual" en el uso de los grandes parques, que reabren a partir del lunes, porque "no podemos poner un agente de policía en cada esquina". No obstante, el regidor asegura que se reforzarán los controles y la presencia policial en estos recintos, donde en la fase 1 ya se pueden reunir grupos de hasta 10 personas. De momento no habrá ninguna medida nueva para garantizar más espacio al peatón. El Consistorio ha optado por mantener solo las 36 calles peatonalizadas solo los fines de semana, pese a que habrá más personas en la calle desde este lunes.

Recomendaciones

El Gobierno regional emitirá este fin de semana, de cara al paso a la fase 1, una orden con recomendaciones básicas entre las que se encuentran llevar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente o el uso de las soluciones hidroalcohólicas. "Cada vez van a estar en más establecimientos y transportes públicos", ha explicado la regidora.

Ayuso ha pedido evitar el uso del ascensor y ha recomendado cambiarse de ropa al llegar a casa, ventilar bien las habitaciones o "limpiar en sobre exceso". Para la vuelta al trabajo de miles de madrileños que se reincorporarán al mientras que, en el ámbito laboral, fomentar el teletrabajo y el escalonamiento laboral, para evitar las horas puntas. Respecto al deporte, pasear al aire libre recomiendan que se haga a una distancia de mínimo dos metros y si es para correr o montar en bicicleta se haga a seis metros.

La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que hay que centrarse en la "protección de los mayores", flexibilizando los horarios en los comercios, potenciando las entregas a domicilio e intentando que estén el menor tiempo posible esperando turno.