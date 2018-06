Carmena y Colau creen que "se abre un nuevo tiempo" con Sánchez como presidente

"Se abre un nuevo tiempo". En esta afirmación han coincidido este lunes las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, al hablar del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. "Venimos de una época muy difícil, realmente nos merecemos una nueva etapa". Ambas han mostrado muchas esperanzas hacia el nuevo Ejecutivo central que, consideran, tiene que apostar por mejorar las relaciones entre las ciudades y el Estado.

Carmena ha presentado a Colau en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que la alcaldesa de Barcelona ha agradecido a la regidora de Madrid que siempre hayan establecido una relación de ciudades hermanas colaborando conjuntamente pese a las dificultades.

La alcaldesa de Barcelona ha centrado su discurso en el problema de la vivienda que sufren las grandes ciudades. "En todas las grandes ciudades de España estamos viviendo una oleada de especulación con la vivienda", ha censurado Colau, que ha asegurado que aunque entiende las limitaciones del nuevo presidente por gobernar con los presupuestos del PP, este es un problema que se soluciona con voluntad y leyes.

"Estamos hablando de leyes para las que hay mayorías existes. Cambios de políticas de vivienda", ha demandado. "La cuestión central está en el alquiler, es imprescindible regular los alquileres". Entre las medidas que la alcaldesa de Barcelona ha enumerado están la de ampliar los alquileres a mínimo cinco años, ahora están en tres, y la de "impedir las subidas abusivas" que "no quiere decir que no se apueste por el mercado libre".

Para Colau es un tema de derechos fundamentales pero también es económico. Según ha explicado la regidora, si los precios del alquiler se disparan como lo están haciendo implica que las familias no dediquen recursos a otras cuestiones y por lo tanto la economía se resiente.

Feminismo

Manuela Carmena ha aplaudido el feminismo de Colau, y su empatía con las personas. Según ha explicado la regidora de la capital, le sorprendió de Colau su "agilidad mental y la claridad" frente "a las terribles ejecuciones hipotecarias, que han destrozado infinidad de vidas". "Se dirigió a mi diciendo que no estaba de acuerdo con la representante del poder judicial", ha recordado. Ese contacto, según ha explicado, hizo que Carmena la siguiera a través de sus apariciones en medios y años después se hicieran "amigas en la distancia" al coincidir como candidatas.

Carmena ha asegurado que Ada Colau "tiene todas las condiciones para asumir una responsabilidad política", aunque a renglón seguido ha matizado que la responsabilidad política es diferente a la "carrera profesional, que no debe existir en la política". "Es una persona muy inteligente, que tiene claros los objetivos políticos, que tiene clara la estrategia y sabe diseñarla" y además tiene "capacidad de conciliar, de escuchar y de dar soluciones", ha asegurado la madrileña.

Carmena y Colau han abogado por medidas encaminadas en la igualdad de género. En concreto, la alcaldesa de Barcelona ha pedido más recursos para combatir la violencia de género pero también ha pedido medidas encaminadas a la corresponsabilidad. En ese sentido, Colau ha demandado que se cambie la legislación para equiparar permisos de paternidad y maternidad "iguales e intransferibles".

La regidora catalana también ha hecho alusión emocionada a la inmigración de la que ha dicho, los ayuntamientos, pese a exceder sus competencias, se están encargando de dar soluciones. Colau ha recordado al barco con 600 inmigrantes a bordo que en estos momentos se encuentra vagando por el mediterráneo después de que Italia se haya negado a que atraque en sus puertos.

Para Colau, se trata de una decisión "antieuropea". "Nos jugamos nuestras democracias", ha criticado, asegurando que si no se apuesta por la ayuda humanitaria de personas "que huyen del horror", "no habrá economía que valga". La alcaldesa barcelonesa ha pedido a Sánchez que el Gobierno central deje de mirar para otro lado y asuma sus responsabilidades, algo que, ha dicho, no ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Relación con Catalunya

La alcaldesa de Barcelona también se ha referido a la crisis catalana. Para Colau es "imprescindible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Catalunya, Quim Torra, se sienten a dialogar "cuanto antes". "Ofrezco Barcelona", ha asegurado para felicitar ese encuentro.