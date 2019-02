Carmena y Errejón arrancan su campaña conjunta: "Hay algo más importante que ser de izquierdas y es la justicia social"

Manuela Carmena e Íñigo Errejón ya son uno solo. La alcaldesa de Madrid y el cofundador de Podemos han presentado en sociedad su proyecto político conjunto, Más Madrid. La "puesta de largo", según las palabras de Errejón, ha sido en La Nave (Villaverde Bajo), donde se ha reunido a 2.000 personas para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral. El encuentro, vestido de desayuno y acompañado de "magdalenas caseras", pone a prueba también la aceptación social del nuevo tándem político.

Los protagonistas han hilvanado sus discursos sobre los "logros" del Ayuntamiento de Madrid en los últimos cuatro años y la voluntad de "copiar" esas políticas en la Comunidad. "Para eso lo hemos hecho, para que nos copiéis", ha bromeado la alcaldesa. "Tenemos mucho que aprender de una alcaldía feminista que pone en primer lugar los cuidados", ha contestado, después, Errejón.

Ambos han hecho un canto a la política "útil" que trasciende las ideologías que pasa también por gobernar "para todos" y no solo "para los míos", ha reivindicado Carmena. "Somos de izquierdas pero hay algo más importante, y es construir la justicia social y la igualdad de oportunidades. Eso no es solo para la gente que piensa como nosotros, sino para el conjunto de las madrileñas, les emocione la bandera que les emocione", ha marcado Errejón, en la línea del discurso con el que ha tratado de justificar en las últimas semanas su movimiento político al margen de Podemos.

Carmena y Errejón se han emplazado a trabajar juntos para romper con el "comité de oposición" que, han argumentado, ha sido el Gobierno regional del PP. Una alianza que "es un acierto", ha anticipado Carmena. "Queremos gobiernos en la ciudad y en la Comunidad de hormigas que se ayudan, que trabajan y que lo que dicen de sí mismas es lo que trabajan", ha apuntado por su parte Errejón.

2.000 asistentes, según los organizadores, en el acto de Manuela Carmena e Íñigo Errejón en La Nave en Villaverte. Más Madrid

Los candidatos han lanzado sus primeras promesas electorales y han avanzado que la educación pública será la "piedra angular" de la campaña. "Hay una forma de hacer las cosas que se ha ocupado de la educación pública y eso lo representa el Ayuntamiento de Madrid. Me da envidia y lo quiero tener en Leganés, en Parla, en Villalba y en todos los municipios de la Comunidad de Madrid", ha asegurado Errejón, con un discurso marcadamente mitinero.

El exdiputado de Podemos ha evitado cualquier referencia al que sigue considerando su partido y, en general, a cualquier otro. "Tenemos que dedicar menos tiempo a hablar de nosotros mismos", ha lanzado. En sus intervenciones, además, ya ha sentado las bases de su argumentario de campaña ahora que las elecciones generales han atravesado por sorpresa los tiempos de las autonómicas. "Ahora que en España los reaccionarios quieren hacernos retroceder, vamos a demostrar que Madrid es otra cosa".

La educación, vivienda pública y asequible, la lucha contra la violencia de género y las medidas contra la contaminación han vertebrado el acto, construido en una gran parte sobre las preguntas que han mandado los simpatizantes y las que se han formulado in situ. Para todos había "magdalenas caseras" ofrecidas a la entrada por los organizadores.

El auditorio se ha llenado de manos en alto que querían preguntar. El público, diverso e intergeneracional, se ha interesado por los planes que los candidatos ofrecen para Madrid en un acto en el que, sin embargo, no ha habido espacio ni para la crisis que ha dejado tras de sí la formación de este tándem político ni tampoco para preguntas sobre futuras alianzas entre Más Madrid y Podemos.

En conversaciones de pasillo, sin embargo, el tema sí preocupaba. Había de todo: partidarios de la confluencia en una única candidatura (la posición marcada por Errejón) y también proclives a concurrir por separado porque la "marca Podemos está desgastada", decía Daniel, un joven que ha acudido desde Boadilla con una amiga.

No solo había vecinos de Villaverde. Numerosos asistentes de los dos millares que han completado el aforo del recinto provenían de otros distritos de la capital como Hortaleza o Carabanchel. "Ilusionante" ha sido la palabra más repetida entre los congregados al finalizar el acto. "Me ha encantado ver que había tanta gente, que ha estado lleno hasta reventar y la ilusión de hace casi cuatro años que no sentía en la barriga y que vuelve a estar presente", explicaba Carol de 38 años y vecina de Leganés.

Sentados en las primeras filas se han dejado ver un importante número de diputados errejonistas de Podemos en la Asamblea de Madrid y una parte importante de concejales el Ayuntamiento, que se han felicitado por el "desborde" de las expectativas en asistencia.

Tras esta primera toma de contacto, Más Madrid deberá afrontar en las próximas semanas el grueso de sus decisiones: unas primarias que se van a retrasar, los fichajes independientes sobre los que aún no hay muchas noticias y una posible confluencia con Podemos.