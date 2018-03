Cifuentes anuncia desde un plasma una querella contra los periodistas de eldiario.es Ignacio Escolar y Raquel Ejerique

La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha anunciado ante los suyos en Génova una querella "contra quienes han hecho acusaciones basadas en falsedades", en referencia a las informaciones publicadas por eldiario.es sobre las irregularidades de su master. Ha mencionado concretamente al director, Ignacio Escolar, y a la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, como objeto de la acción judicial.

"Todo esto se ha construido sobre la base de una información falsa, parcial y tendenciosa y así va a quedar acreditado", ha afirmado Cifuentes, que utilizará un abogado particular y no los recursos de la Comunidad de Madrid. Los periodistas han podido conocer el anuncio a través de un plasma y, tras él, no se han producido ni declaraciones ni una rueda de prensa, en la línea del silencio que ha mantenido la presidenta desde el miércoles.

Imágenes cedidas por Telemadrid