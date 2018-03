Por qué los documentos que ha presentado Cristina Cifuentes no prueban su inocencia

Después de 24 horas, Cristina Cifuentes aportó lo que ella considera toda la documentación que prueba que no le regalaron un máster falsificando notas. Estos son los motivos por los que nada de lo presentado muestra su inocencia.

Las notas

El papel con las notas lo tiene eldiario.es desde el primer día y no lo hemos publicado porque precisamente no demuestra nada, ni bueno ni malo. ¿Por qué? Las notas son el papel último que se ha impreso. La manipulación sucede antes, en el sistema informático. Es en ese sistema donde Amalia Calonge cambia los dos "no presentado" a "notable" en 2014. Efectivamente el papel de sus notas dice que lo aprobó todo en 2011, pero tal y como demostró este medio el primer día y admite la universidad, dos de ellas fueron cambiadas en 2014.

Certificado académico aportado por Cifuentes

El mail del profesor

Cifuentes ha aportado un mail de 2014 que envía Pablo Chico de la Cámara, profesor de una de las asignaturas aprobadas misteriosamente, en el que le explica a la funcionaria Amalia Calonge (de otro campus y otro departamento) que cambie la nota. Esta información no es ningún descubrimiento, la propia Amalia Calonge lo contó a eldiario.es el primer día, tal y como queda reflejado en la entradilla de la noticia. Si en ese mail pusiera que el cambio es por una "mala transcripción en la introducción de las notas" como ha dicho el rector, sí probaría la versión de Cifuentes. Sin embargo, no se explica el motivo del cambio, solo que se haga.

Además, este mail corresponde al cambio referido a la asignatura de Pablo Chico "La financiación de las Comunidades Autónomas". ¿Dónde está el mail de Enrique Álvarez Conde, que se equivocó también supuestamente al meter la nota del Trabajo Fin de Máster? ¿Por qué la funcionaria Calonge cambia dos notas si Pablo Chico no se lo especifica en ese mail y solo se refiere a una?

Fotografía de un supuesto email del profesor Jaime Chico aportado por Cifuentes

El acta de su Trabajo Fin de Máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta el acta de su Trabajo Fin de Máster. Es el documento que podría ser más verosímil y que básicamente da la información básica de la estudiante, su trabajo y la comisión que la va evaluar. Esa comisión se debe formar según un reglamento específico aprobado por el Consejo de Gobierno de la propia Universidad Rey Juan Carlos.

Pues bien, esta comisión que supuestamente examinó a Cifuentes contraviene esa normativa. Es ilegal, ya que al menos uno de los tres profesores que la evalúan han de ser de fuera de la universidad, para asegurar la independencia. En este caso, las tres profesoras están en la URJC en el momento de formar parte del tribunal.

Acta del trabajo de fin de máster aportada por Cifuentes

El pago de las tasas de matrícula

De toda la documentación que presenta Cifuentes el miércoles por la tarde, la única irrefutable es el pago de las tasas, aunque obvia el pago de 6,11 euros que revela que se volvió a matricular después de supuestamente aprobar. Las pagó el 4 de enero de 2012, algo que ha dicho eldiario.es desde el primer día y que en ningún momento ha estado en cuestión, así como las tasas de 176 euros por retirar el título. Sí hay duda de por qué pagó en noviembre los gastos de secretaría necesarios para defender su Trabajo Fin de Máster, si según la universidad y ella misma ya lo había aprobado en julio. Dice el comunicado: " Según está acreditado documentalmente, Cristina Cifuentes se matriculó, pagó las correspondientes tasas académicas", de momento, es la única declaración que encaja con toda la documentación oficial publicada por eldiario.es.

Datos del cargo por expedición del título aportados por Cifuentes

Datos de matrícula aportados por Cifuentes

Los documentos que debería presentar

Los papeles que Cifuentes mandó ayer son inútiles para demostrar su inocencia. Los documentos que probarían que eldiario.es miente son varios. Por ejemplo, las actas de cambio de nota. Como cualquier profesor sabe, cambiar notas dos años después requiere algo más que enviar un mail. Las actas están bajo custodia de secretaría y es el funcionario de este departamento quien las modifica y deja un rastro de esa diligencia.

Otro documento que podría haber presentado es el propio trabajo, que dice no encontrar y del que se depositan cuatro copias. Si da la autorización la universidad podría aportarlo. Pero mejor aún para que no queden dudas y en caso de que no quisiera que saliera a luz el material, podría simplemente aportar un papel que tienen en administración en el que consta cuándo se aportó ese documento con cuántas copias, fecha y registro de entrada en la universidad.