Ciudadanos propone una ley de rebajas fiscales con medidas que ya presentó el Gobierno de Cifuentes

Ciudadanos ya está en precampaña. El portavoz del grupo parlamentario, Ignacio Aguado, ha anunciado a la entrada del primer pleno sin Cristina Cifuentes que su formación ha registrado una proposición de ley con rebajas fiscales que ya contenía un anteproyecto presentado por la expresidenta del Gobierno en marzo. "Esto es política útil. No sé si figura en el programa del PP. Yo no me creo ese programa", ha justificado Aguado en declaraciones a los periodistas.

La propuesta de Ciudadanos incluye, idénticamente, la rebaja del tramo autonómico del IRPF un 0,5% (del 9,5 al 9%). También deducciones de hasta 1.000 euros a familias que escolaricen a sus hijos de entre 0 y 3 años en escuelas infantiles, independientemente de la renta, y la exención del pago del impuesto de donaciones entre hermanos si la cantidad es inferior a 500.000 euros.

Estas dos últimas medidas son muy similares a las propuestas por el Ejecutivo, cuyo texto ya está registrado en la Asamblea de Madrid a la espera de tramitarse, según fuentes parlamentarias. El Gobierno, aún presidido por Cifuentes, anunció desgravaciones del 15% en concepto de gastos de escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años con un límite máximo de 1.000 euros y sujeto a renta; y una nueva modificación al impuesto de sucesiones con un 15% de bonificación para transmisiones entre hermanos y un 10% entre tíos y sobrinos.

El texto del Gobierno, anunciado en marzo, está en fase de estudio por las consejerías y otros organismos autonómicos y todavía debe pasar por el Consejo de Gobierno el proyecto definitivo, que después tiene que remitirse a la Asamblea de Madrid para su tramitación.

Ciudadanos justifica que su propuesta de ley sería más rápida sin "esperar a que lleguen las elecciones". Pero, en cualquier caso, de salir adelante no podría aplicarse hasta 2019 porque las deducciones fiscales van con los años naturales.