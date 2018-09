Garrido redobla su apuesta por la concertada y anuncia un cheque para subvencionar Bachillerato en centros privados

El PP en Madrid redobla su apuesta por la concertada. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado este viernes un nuevo cheque-bachillerato para subvencionar a cargo de las arcas públicas los estudios a los alumnos que cursen esta etapa educativa en centros concertados donde estos dos años no son gratuitos.

Esta medida ha sido adelantada por el presidente regional durante su turno de réplica a la oposición en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región que se celebra esta semana en la Asamblea de Madrid. "Mi Gobierno cree que hay que trabajar por la Educación y que hay que hacerlo atendiendo a un criterio social. Creemos que debe ser así", ha sostenido.

La medida no se aplicará hasta el curso próximo, el 2019/2020, y beneficiará según sus planes a 3.000 alumnos y alumnas, "especialmente los de familias con rentas más bajas". De manera que primero serán las elecciones autonómicas y el anuncio puede quedar en nada si el PP no gana. También quedaría en aire si finalmente no hay presupuestos para 2019 porque el coste estaría consignado en estas cuentas, de momento bloqueadas por las exigencias de Ciudadanos.

El Ejecutivo de Ángel Garrido estima que la puesta en marcha de este cheque-bachillerato costará alrededor de 8 millones de euros aunque todos los detalles se desarrollarán con posterioridad en una convocatoria en la que se establecerán y concretarán todos los detalles, así como la cuantía y las condiciones de acceso a estas ayudas, según el Gobierno.

De salir finalmente adelante, la medida supondrá, según ha detallado el Ejecutivo regional, que inicialmente el 15% de los estudiantes madrileños matriculados en centros concertados donde el Bachillerato no es gratuito contará ya el próximo curso con esta ayuda.

"Serán por tanto 3.000 plazas educativas sostenidas con fondos públicos que irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta", ha desgranado el presidente autonómico. Asimismo, ha puesto el foco en que esta medida va destinada a los madrileños que afrontan "una situación difícil cuando su hijo pasa de la educación Secundaria, que es obligatoria y por tanto gratuita, al Bachillerato".