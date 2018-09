Greenpeace 'estrella' un coche contra el Reina Sofía para pedir la desaparición de vehículos contaminantes antes de 2028

Greenpeace ha "lanzado" un coche contra el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como un acto de reivindicación para que, en 2028, los vehículos "solo estén dentro de los museos".

Tras el despliegue de pancartas, con lemas como "2028: Coches contaminantes al museo" y "2028 ni diésel, ni gasolina", los activistas han pretendido con esta acción concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reducir el uso de los motores de combustión. "Si queremos que la temperatura media del planeta no suba más de un 1,5ºC, en menos de 10 años, solo podrán estar en los museos".

Como han recordado a las puertas del museo, si Europa pretende cumplir con el Acuerdo Climático de París, "las ventas de automóviles de gasolina, diésel e híbridos convencionales deben finalizar en 2028". Esta es la principal resolución que ha sacado Greenpeace tras lanzar un nuevo estudio a nivel europeo, llevado a cabo por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR). En ese mismo informe también se han analizado los efectos de los cambios políticos y tecnológicos sobre la cantidad y los tipos de automóviles vendidos, así como su vida útil.