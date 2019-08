Díaz Ayuso toma posesión como presidenta de Madrid arropada por Aguirre mientras promete "hacer las cosas bien"

La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado posesión de su cargo este lunes en la Casa de Correos de Madrid, sede de la presidencia, donde ha prometido en varias ocasiones "gobernar para todos" y "hacer las cosas bien". La ya regidora se ha referido a la "libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos" como los pilares de su Gobierno de coalición con Ciudadanos (apoyado por Vox).

Díaz Ayuso ha estado flanqueada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, los presidentes autonómicos de Andalucía y Castilla y León, Juanma Morena y Alfonso Fernández Mañueco. Con todos ellos, Ayuso ha mantenido una reunión antes de su discurso. También han asistido los expresidentes de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Aguirre no ha querido perderse la cita pese a que la Fiscalía pide su imputación y ha manifestado que su presencia se producía para "apoyar" a Ayuso.

Esperanza Aguirre reaparecía en público por primera vez desde que la Fiscalía Anticorrupción pidiese su imputación en la pieza de Púnica que investiga la financiación ilegal del PP de Madrid. La expresidenta ha defendido que "pueden investigar lo que quieran" porque ella no ha hecho "nada irregular y por supuesto ni ilegal pueden investigar lo que quieran".

La gran ausente ha sido Cristina Cifuentes, a la que la Fiscalía Anticorrupción también pide imputar por Púnica. Cifuentes que ya anunció que no asistiría al acto, le ha deseado "lo mejor" a la nueva presidenta a través de las redes sociales.

Mi padre siempre decía que lo importante del mérito no es que los demás te lo reconozcan, sino llegar a merecerlo; la íntima satisfacción del deber cumplido. Querida @IdiazAyuso, te deseo lo mejor en esta nueva andadura. De corazón.❤️🇪🇸 #Enhorabuena#Felicidades#Ayusopresidentapic.twitter.com/wpZA5BTwHM — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) August 19, 2019

Ayuso ha hecho un discurso muy en la línea del que pronunció la semana pasada durante la sesión de investidura. La ya regidora ha abogado por una bajada de impuestos, "una receta", ha defendido, que "ha resultado especialmente positiva para Madrid", ha dicho la regidora pese a que la región ha incrementado su deuda pública los últimos años.

Ayuso también se ha acordado de sus socios de Gobierno con quienes tras una larga negociación llegó a un acuerdo de coalición para ser presidenta de Madrid. "Estos días pasados he tenido la oportunidad de resumir ante la Asamblea las líneas generales de mi proyecto de gobierno que, por vez primera, la presidenta de la Comunidad solo podrá realizar en un gobierno de coalición, con Ciudadanos, y contando además con los acuerdos parlamentarios que alcancemos con Vox. Es un proyecto político que, no me canso de repetir, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos", ha añadido.

La nueva titular del Gobierno regional se ha comprometido a apoyarse en su equipo porque "siempre habrá alguien más juicioso, con mejor visión, con cintura, con capacidad de acuerdo, o con más imaginación; lo acepto porque creo que la modestia es el mejor consejo para los altos cargos".

"Suelo decir con orgullo que un nuevo equipo de políticos se está abriendo paso en la sociedad española y que tenemos derecho a hacerlo. Y las urnas han dictado que estamos obligados al compromiso de caminar juntos, subrayando las coincidencias, marcándonos objetivos comunes, pensando más en los gobernados que en los gobernantes. Este es el reto de la nueva generación de políticos españoles: el consenso y el diálogo por encima de la tensión permanente y el conflicto", ha defendido Ayuso tras prometer el cargo.