Un candidato socialista LGTBI denuncia que le han pintado en un cartel una diana en la frente junto a la palabra marica

El alcalde socialista de San Martín de la Vega (Madrid), Rafael Martínez, ha denunciado a través de sus redes sociales que le han pintado en varios carteles electorales una diana en la frente, la palabra "marica" y han añadido un pene a esos dibujos amenazante. Martínez, que asegura que es "abiertamente LGTBI" desde hace años, se vuelve a presentar a las elecciones del 26 de mayo.

Junto a la difusión de una foto en el que se recogen esta intimidación ha publicado un mensaje. "Y así hemos amanecido hoy! Una lástima que el entretenimiento de algunos sea dibujarme ciertas cosas en los carteles electorales. A mis 34 años de edad hay ciertas cosas que ya ni me ofenden. Si de algo me siento 'orgulloso" es de lo que soy y de como soy", ha planteado. A su vez ha añadido "sigan así, que mientras que algunos dibujan en los carteles, otros seguiremos pegándolos de nuevo. Queda demostrado que en ciertos temas nos queda mucho por hacer".

En conversación con esta redacción, Martínez asegura que es la primera vez que se encuentra con este tipo de amenazas. "Me lo quiero tomar como algo puntual. No quiero darle más importancia. Lo he denunciado a través de las redes sociales para que se vea que viviendo en el siglo XXI queda mucho por hacer", ha asegurado. Además, reseña que su equipo ha encontrado un par de carteles con estos mensajes y que esta tarde los cambiarán.

Todo nuestro apoyo a @martnez_rafa, candidato abiertamente gay a la alcaldía de San Martín de la Vega, ante los insultos homófobos en los carteles electorales. Estamos a tu disposición para interponer denuncia ante este incidente de odio. pic.twitter.com/dvD3KdlwFE — ObsMadLGTB (@ObsMadLGTB) 12 de mayo de 2019

El candidato del PSOE en San Martín de la Vega anima a compañeros políticos que se encuentren con incidentes homófobos parecidos a difundir estos hechos. Ante este caso, ha decidido no presentar una denuncia ante la Guardia Civil por la dificultad para identificar a los autores de estos mensajes amenazante.

Desde el Observatorio madrileño contra la LGTBIfobia han condenado estos hechos y se han puesto a disposición del político socialista para "interponer denuncia ante este incidente de odio".