Los escándalos en la URJC provocan una comisión de investigación sobre universidades en la Asamblea de Madrid

La Asamblea de Madrid investigará los escándalos de los máster y otros títulos. Ciudadanos, PSOE y Podemos registrarán esta tarde la puesta en marcha de una comisión de investigación de universidades en la cámara regional a raíz de los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

La iniciativa de Ciudadanos ha recabado tras unas semanas de negociaciones el apoyo de la oposición, que tenían diferencias sobre a qué universidades circunscribir la comisión ya que los socialistas querían evitar convertir este foro en una "causa general contra las universidades públicas".

El texto registrado finalmente será uno conjunto de los tres grupos que centra la investigación parlamentaria en el Instituto de Derecho Público. No obstante, también serán objeto de la comisión, según el redactado al que ha tenido acceso eldiario.es, "otros potenciales/posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidad públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos políticos". Lo que incluiría también, por ejemplo, el Cardenal Cisneros, dependiente de la Universidad Complutense, y donde el presidente del PP Pablo Casado obtuvo su licenciatura en Derecho. El objeto de la comisión no incluye, "porque no ha habido acuerdo", a las universidades privadas.

"Nos hemos puesto de acuerdo con PSOE y Podemos y a partir de ahora hay que ponerla en marcha cuanto antes. Ahora tenemos que acordar los comparecientes y que empiecen a desfilar por la Asamblea", ha apuntado el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, que se ha felicitado por el "acuerdo" aunque ha "costado seis meses". Aguado ha concretado que el "ámbito de acuación es bastante amplio" y ve viable que pasen por la Asamblea de Madrid la expresidenta Cristina Cifuentes o el líder del PP Pablo Casado, además de "profesores, alumnos...". "Todas las posibilidades están abiertas. Vamos a pedir que vengan todos y cada uno de ellos. Esa será la petición formal de Ciudadanos, pero habrá que ponerse de acuerdo con el resto de grupos", ha afirmado.

El portavoz de Educación del grupo socialista, Juan José Navarro, pone en valor la "colaboración" entre los grupos y su ánimo de "trabajar para buscar las irregularidades y no establecer un juicio general a las universidades públicas porque no sería justo hacerlo". "Se trata de determinar irregularidades y medidas para que esto no vuelva a suceder", sostiene.

Podemos considera que se ha llegado a un "punto razonable entre lo que querían unos y otros" y que el desarrollo de la investigación parlamentaria era imprescindible ante "el saqueo de la universidad pública". "Hemos demostrado esa flexibilidad. El objeto menciona el Instituto de Derecho püblico pero se abre a otros centros adscritos en otras universidades que puedan estar afectados por el caso Casado. Para nosotros era importante porque era una fuente de investigación en la que teníamos que centrarnos", ha advertido el diputado Eduardo Fernández-Rubiño.