Almeida dice que el de Carmena fue “el gobierno más corrupto de la historia de Madrid”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha acusado al Gobierno de Manuela Carmena de ser “el más corrupto de la historia del Ayuntamiento de Madrid” y el que tiene “el mayor número de imputados”. Durante su intervención en el pleno, el regidor ha protagonizado un duro cruce de acusaciones con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha acusado de ser la líder “de un partido fake”.

La acusación de corrupción de Almeida a Carmena llega después de que la justicia haya absuelto a dos concejales de aquel Gobierno por una denuncia que presentó el PP por medio del propio Almeida. Así han acabado también el resto de iniciativas en los tribunales presentadas por los populares cuando ejercían la oposición al gobierno de Carmena.

El alcalde no ha tenido reparos en atacar a todos los grupos de la oposición, incluido Vox, a cuyo portavoz, Javier Ortega Smith, ha acusado de vago y de no pisar el Ayuntamiento de Madrid. El intenso y bronco rifirrafe se ha vivido durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y se ha iniciado a primera hora de la mañana a cuenta de una intervención del portavoz de la extrema derecha sobre la sentencia, que aún no es firme, de un Juzgado de Madrid que insta a la disolución del Grupo Mixto y a que sus ediles pasen a ser no adscritos.

Ortega Smith ha pedido al alcalde que explique “el grave perjuicio que ha causado a los madrileños” esta sentencia teniendo en cuenta que gracias a los ediles disidentes de Más Madrid –Recupera Madrid– pudo reformar Madrid Central y sacar adelante la nueva Ordenanza de Movilidad, algo a lo que se oponía Vox, además de los presupuestos y la Ordenanza de Terrazas. Unas decisiones que, según ha insinuado el portavoz de Vox, pueden ser ahora consideradas como una prevaricación. “Usted ha cometido un delito de estafa electoral porque dijo que iba a acabar con Madrid Central y con las políticas de Carmena y ha hecho todo lo contrario”, le ha reprochado.

Almeida ha tomado la palabra para acusar a Ortega Smith de no trabajar y “no haber pisado el Ayuntamiento” desde que fue elegido concejal de Madrid, de “no tener agenda” ni haber visitado “ni un solo distrito” de la capital en toda a la legislatura. Entre otras cosas, porque, a su juicio, su trabajo como diputado le hace imposible compaginar el cargo de portavoz del grupo municipal. El alcalde ha retado al portavoz de Vox a que le denuncie en un juzgado si considera que ha “prevaricado” y le ha recordado que aunque los ediles del Grupo Mixto hubieran sido considerados no adscritos “habría votado lo mismo”, lo que no hubiera alterado el resultado de las resoluciones. La sentencia, además, no es en ningún caso retroactiva.

“Una trama corrupta”

Pero la mayor tensión se ha vivido cuando el alcalde ha aprovechado el momento para atacar con gran dureza a Rita Maestre. Almeida se ha dirigido a la portavoz de Más Madrid para espetarle que fue “la líder del Gobierno más corrupto de la historia del Ayuntamiento de Madrid” con “más imputados de la historia”, en referencia al ejecutivo de Manuela Carmena.

A pesar del enfrentamiento que viven los disidentes de Más Madrid con sus antiguos compañeros, el concejal del Grupo Mixto, Luis Cueto, en su intervención, ha salido en defensa del anterior Gobierno de Carmena, de los que se siente sus herederos, y ha criticado al alcalde por atacarle: “Es intolerable decir que el Gobierno de Carmena es el más corrupto de la historia de Madrid cuando ha sido el más decente en los últimos 50 años. Es indecente que diga esto”, ha afirmado Cueto.

Aunque en ese punto no ha subido a replicarle Rita Maestre, si lo ha hecho en el siguiente en donde el Grupo Mixto ha pedido a Almeida que “valore el daño reputacional a la imagen de Madrid que ha provocado por los últimos escándalos derivados de la gestión del gobierno municipal”.

Maestre ha defendido a la anterior alcaldesa, asegurando que “el Gobierno de Carmena sale limpio y orgulloso”, y ha acusado al PP de “estar sumergido hasta las trancas en asuntos de corrupción”: “Saltamos de escándalo en escándalo”. “Hemos vuelto a la época de los pelotazos de la ciudad” y “Madrid ha estado parado mientras tenemos un PP metido hasta las trancas en sus guerras de partido”, ha añadido.

La portavoz de Más Madrid también le ha dicho a Almeida que no le va “a hacer bajar al barro de la peor política”. “Usted acosó a Manuela Carmena acudiendo a los tribunales día tras día”, le ha recordado, pero la exalcaldesa “no se dejó desconcentrar con sus chorradas monumentales sino que se centró en los problemas de Madrid”, ha añadido para recordarle finalmente que le ganó en las urnas. Además, ha lamentado que no solo la insulte el alcalde sino que también haya cuentes de militantes y dirigentes de su partido en las redes que la llaman “roja, puta, o que enseño las tetas”. “Estoy orgullosa de mi pasado y de mi activismo”, le ha dicho. “Usted es un alcalde que trabaja solo para su partido y sus votantes”, ha finalizado Maestre.

El alcalde ha seguido en su última réplica cargando contra Maestre: “No hace falta que yo la baje al barro, porque usted vive ya en el barro. Manuela Carmena no se junta con usted ni a unos metros, pregúntese por qué....hay que echarle valor para presentarse como la heredera de Carmena”, le ha espetado. “Si quiere hablar de Carmena consiga que Carmena hable de usted, y no tenga el desparpajo de hablar de ella cuando ha destrozado lo poco que Manuela Carmena ha hecho por Madrid”, ha zanjado el alcalde.