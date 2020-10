Almeida promete que la actitud de Levy con la oposición es "un hecho aislado que no volverá a repetirse"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido con la oposición a que el tono de la réplica de su concejala de Cultura, Andrea Levy, en la comisión del ramo de este martes "es un hecho aislado que no volverá a repetirse". El regidor ha respondido así a la queja formal que le remitieron las ediles de Más Madrid y PSOE Pilar Perea y Mar Espinar a través de un escrito en el que ambas denunciaban "insultos, agravios y descalificaciones en lo personal, en la vestimenta y en su actividad como concejalas" por parte de Levy. En declaraciones posteriores a los medios, Martínez-Almeida ha reiterado que la actitud de su concejala "no estuvo a tono con el debido decoro parlamentario".

"Es cierto que el fragor del debate parlamentario nos lleva a todos, en ocasiones, a endurecer nuestros comentarios y subir el tono. Pero no es menos cierto que debemos atender en todo momento las normas de cortesía que nos hemos marcado para que las instituciones funcionen como es debido", contesta el alcalde en una carta de apenas tres párrafos en la que no defiende a su concejala. "Nada está más lejos de la voluntad de este equipo de gobierno que alimentar la crispación política en estos momentos cruciales para nuestro futuro", añade.

Levy fue la protagonista de una mediática comisión, en la que todos los grupos estaban llamados a debatir de asuntos culturales de la ciudad y, sin embargo, se coló en todos los telediarios por la forma de replicar a la oposición. La responsable de Cultura empezó a perder los estribos con la concejala del PSOE Mar Espinar. "No puedo ocuparme de su frustración por no ser nada ni nadie", le profirió Levy, que después añadió: "Debe ser que le gusto". La edil había afirmado en su turno de intervención que la concejala era "experta en postureo cultural".

El siguiente encontronazo también se produjo con la misma concejala, a quien acusó de "juzgar" que no fuera madre y tildó como "socialista machista". A la misma edil, con un tono elevado, le espetó que había dicho "que se ponía cariñosa con un cantautor en el despacho". La delegada de Cultura repitió en varias ocasiones que la oposición la juzgaba "por su vida personal".

El presidente de la comisión, Paco Pérez, tuvo que llamar al orden a la delegada después de que afirmara que el collar que llevaba la edil de Más Madrid Pilar Perea eran tan "grande" que le iba a provocar "un daño cervical". Levy también replicó a Pérez elevando el tono: "¿Me va a decir el señor de Más Madrid como tengo que hacer mi intervención como delegada?".

Para Más Madrid, la respuesta del alcalde no es suficiente y exige una "disculpa" a Andrea Levy. "Tenemos derecho a hacer una oposición respetada. No hemos recibido las disculpas de la señora Levy, que se comportó de manera inaceptable. Mientras no se produzcan las disculpas, no nos podremos dar por satisfechos", ha señalado la portavoz del grupo municipal, Rita Maestre.

Martínez-Almeida ha pedido a la oposición, tras conocer su reacción a la respuesta, "no ir mucho más allá" de la "cuestión que se produjo ayer". "Supongo que no esperaban una contestación del alcalde. Ahora pretenden que Andrea les pida disculpas personalmente. Tienen que ser coherentes. No hay que estirar mucho más el chicle", ha zanjado.