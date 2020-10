Andrea Levy, a una edil de Más Madrid: “Me gusta su collar, deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es”

La sesión de la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha terminado este martes con una queja formal dirigida al alcalde por los "insultos" vertidos por la concejala del ramo, Andrea Levy, sobre dos ediles de la oposición, según el escrito de amparo presentado conjuntamente por Más Madrid y PSOE. Los dos grupos denuncian que la delegada ha "descalificado" a las concejalas Pilar Perea y Mar Espinar "en lo personal, en su vestimenta y en su actividad como concejales".

La solicitud se ha presentado tras un tenso debate en el que la delegada de Cultura ha sido llamada al orden por el presidente de la Comisión, Paco Pérez (Más Madrid), después de que se refiriera a Perea por el colgante que llevaba entendiendo que le podía ocasionar un esguince. "Me gusta el collar de arte precolombino que lleva. Lo único que le deseo es que no le haga un daño cervical por lo grande que es", le decía a la edil de Más Madrid. El presidente le ha instado entonces a no descalificar a nadie por su vestimenta, a lo que Levy ha respondido: "¿Me va a decir el señor de Más Madrid como tengo que hacer mi intervención como delegada?".

Unos minutos antes, Levy había tenido otro encontronazo con la edil del PSOE Mar Espinar después de que esta afirmara que la delegada es "experta en la cultura del postureo". "No puedo ocuparme de su frustración por no ser nada ni nadie", le ha proferido Levy, que ha añadido después: "Debe ser que le gusto". Estas dos frases, entre otras, están recogidas en el documento de protesta presentado al alcalde de Madrid.

En el debate, la delegada también ha calificado a Espinar como "socialista machista" al entender que la edil la estaba "juzgando por no ser madre a su edad". La concejala socialista había justificado en su turno de intervención su ausencia en determinados actos institucionales por sus responsabilidades como madre de una menor en una situación de pandemia como la actual. En el rifirrafe, Levy ha recordado a la concejala que "dijo que se ponía cariñosa con un cantautor en el despacho" y ha advertido a Espinar: "No vuelva a juzgarme por mi vida personal".

En el escrito, las ediles recuerdan que el artículo 12 del Reglamento Orgánico del Pleno estipula que los concejales "están obligados a observar la cortesía debida y a respetar las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales" y piden amparo al alcalde para que se ejerza "las acciones necesarias por parte de la Corporación Municipal para impedir que se repitan escenas como las vividas esta mañana durante la comisión de Cultura, Turismo y Deporte".