Ayuso abrirá una línea de ayudas directas a empresas y autónomos por el Covid tres días antes de las elecciones

Durante los 14 meses de pandemia, la Comunidad de Madrid ha sido la única autonomía que no ha dado ayudas directas a empresarios y autónomos. Este miércoles, sin embargo, a seis días de las elecciones el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de 899,2 millones de euros en ayudas a las pymes y autónomos de la región que han sufrido con mayor virulencia los efectos de la pandemia. Las ayudas podrán comenzar a pedirse a partir del sábado 1 de mayo, solo tres días antes de la cita en las urnas.

El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que el importe de las ayudas oscilará entre los 3.000 y los 200.000 euros. Para acceder a ellas, los solicitantes tendrán que cumplir los requisitos que ha fijado el estado en su Real Decreto Ley, como haber perdido más de un 30% de la facturación como consecuencia de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria.

En los fondos destinados a estas ayudas se incluyen 220 millones de euros con cargo a la Comunidad de Madrid. El resto, casi 700 millones los financia el Estado, para compensar a los sectores excluidos por el Ejecutivo central.

Lasquetty ha explicado que las ayudas empezarán a llegar a finales del mes de julio. Según el consejero, "a reservas de la parte que no depende de la Comunidad de Madrid, en el mes de julio estarán cobrando los primeros solicitantes".

Becas para alumnos de bachillerato en centros privados

La Comunidad de Madrid vuelve a renovar las becas para alumnos de bachillerato en centros privados. De esta forma, destinará 9 millones de euros el curso 2021/22 a las becas de Bachillerato, destinadas a facilitar que los alumnos puedan continuar sus estudios en el centro concertado en el que cursaban sus enseñanzas hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Beneficiará a alrededor de 3.000 estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, explica el Gobierno regional.

Los beneficiarios de estas ayudas serán los alumnos que hayan realizado 4º de ESO en un centro concertado de la Comunidad de Madrid y que quieran continuar sus estudios de Bachillerato en el mismo colegio, siempre y cuando no tengan concertada también esta etapa. Del mismo modo, podrán acceder a ellas los estudiantes que hayan obtenido la beca en 1º de Bachillerato y pasen a 2º curso.

Además, deberán cumplir los requisitos de tener la reserva de plaza realizada, no ser repetidores y no superar la renta per cápita de 10.000 euros. Como particularidad de estas becas, en el concepto de unidad familiar a la hora de calcular la renta computarán los hermanos del solicitante hasta los 25 años.