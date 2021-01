Ayuso, sobre las aglomeraciones en Metro de Madrid tras el temporal: “Nosotros no podemos sacar de la nada más maquinistas y más vagones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este martes en una entrevista en Telemadrid a las imágenes de aglomeraciones en el Metro de Madrid, el único servicio de transporte que ha estado funcionado día y noche durante la crisis provocada por el temporal. La presidenta madrileña ha defendido que su Gobierno no puede "sacar de la nada" más maquinistas y más vagones, a la vez que ha pedido a los madrileños seguir evitando el uso del coche por la peligrosidad y porque dificulta el tránsito de los servicios de emergencias.

"¿Se podría haber previsto pero cómo? Nosotros no podemos sacar de la nada más maquinistas, más vagones. Esto no funciona así", ha dicho la presidenta madrileña en la televisión pública regional. Ayuso ha defendido que desde el Gobierno regional "no han dejado de trabajar" y que están haciendo "lo imposible". Ayuso ha insistido en que el Metro es "un lugar seguro" porque allí los ciudadanos están con mascarilla, la mayoría no interactúan y el aire se renueva constantemente".

"Esta situación va a mejorar porque cada día los vehículos van a poder circular y cada vez más las líneas del resto de servicios van a poder operar. Lo que vimos ayer no es la tónica general", ha defendido la dirigente madrileña sobre las aglomeraciones.

Ayuso se ha negado a suspender la actividad no esencial durante los peores días de las consecuencias por el temporal pero ha insistido en que no se puede utilizar el coche "en ningún caso salvo para medidas excepcionales". El consejero de Transportes, Ángel Garrido, reconoció que la demanda del subuurbano aumentó un 20% este lunes y que hubo vagones que no pudieron salir a la circulación por las nevadas.

"Hay que recordar que carreteras de tres se están quedando en dos o un solo carril", ha señalado Ayuso. Además, ha requerido "precaución" ya que están detectando que "un tercio de las urgencias en Madrid son a cuenta de traumatismos y caídas" provocadas por los placas de hielo.

Ayuso ha recordado además que las escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades están cerradas hasta el lunes para poder evaluar los daños de esta ola de frío y garantizar la seguridad de los alumnos. En este punto, ha incidido en que en algunas instalaciones ha habido rotura de canalizaciones, de sistema de radiadores, de calefacción y hay problemas en los accesos a los propios. No obstante, ha indicado que mañana se reanudan las clases de manera telemática.