Ayuso arranca su campaña electoral: "No me han dejado gobernar unos y otros y ahora quiero mi propio proyecto"

Isabel Díaz Ayuso ya está en campaña electoral. A la espera de si prosperan los comicios anticipados que Ayuso aprobaba este miércoles o por el contrario lo hacen las mociones de censura que presentaban PSOE y Más Madrid en la Cámara regional, la presidenta madrileña se ha paseado por todas las radios desde primera hora de la mañana. La primera parada era en esRadio, con Federico Jiménez Losantos, donde ha asegurado que quiere ser "libre". "Quiero mi propio proyecto porque no lo he tenido hasta la fecha, porque me han estado mareando los unos y los otros, con broncas entre ellos, con tiranteces, y con los presupuestos estamos en marzo y no los tenemos", ha dicho la presidenta.

La misma idea la desarrollaba después en Onda Cero cuando apelaba al votante socialista, al de Ciudadanos y al de Vox y aseguraba que iba a por la "mayoría absoluta". "Quisiera gobernar sola pero gobernar para todo el mundo. Para socialistas moderados que identifican estas políticas como suyas, y no el cierre por el cierre. Voy a por esos votantes de Ciudadanos que se han quedado sin partido. También a por los de Vox", ha dicho. "Quiero un proyecto único, claro y estable", ha continuado. Y ha zanjado: "Vamos a demostrar cómo es un gobierno con un solo partido", ha dicho pese a que el PP gobernó en solitario dos décadas.

Ayuso sigue defendiendo que ha convocado elecciones para que los madrileños "decidan" la gobernanza de Madrid y no lo haga PSOE "en los despachos", pese a que la presidenta madrileña perdió las elecciones de 2019 y pudo gobernar gracias al acuerdo con Ciudadanos y Vox que tardó en llegar. Ayuso sostiene que entonces ella no era "un perfil conocido" y considera que las cosas podrán ser diferentes ahora pese a que las encuestas que se han ido publicando hasta ahora siguen reflejando que Ayuso necesitará a Vox y Ciudadanos para gobernar.

"Esta situación me la echo yo a las espaldas con todas las consecuencias y pase lo que pase soy la responsable de todo lo que suceda a partir de aquí y así lo asumiré", ha asegurado. El hasta ahora vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos ha recordado que unas elecciones costarán alrededor de 20 millones de euros a los madrileños y que los comicios tendrán que repetirse igualmente en 2023.

La dirigente madrileña ha contado que el día antes habló con Casado, le contó las circunstancias y acordaron esperar a ver qué sucedía en Murcia, "porque él tenía la confianza en que no iba a prosperar" la moción de PSOE y Ciudadanos. "Visto que esto fue así, yo afortunadamente sí tuve su respaldo y su confianza para dar este paso, que es muy duro y es muy difícil porque al final lo más importante es llegar al poder y yo ya lo tengo. Ya soy lo que no hubiera ni soñado. Estoy ahora mismo en el cargo y en la responsabilidad más bonita que he tenido en toda mi vida", ha asegurado.

Ayuso ha asegurado que no hará grandes cambios en la lista electoral con la que se presentó en 2019 ni en su equipo en el Gobierno regional y ha asegurado que contará con personas de Ciudadanos si tiene la posibilidad. Ayuso no hará grandes cambios en la lista electoral ni en su equipo y contará con personas de Ciudadanos si tiene posibilidad. En este punto, ha indicado que también ha tenido consejeros de Ciudadanos, "como puede ser el caso de Marta Rivera de la Cruz, que ha sido una de las mejores". Para Ayuso, ha sido una "consejera excepcional, leal a su partido como pocos".

A la pregunta de si teme que salgan las mociones de censura adelante, la presidenta madrileña ha dicho que "en absoluto". "Estoy bien documentada, tengo un buen equipo jurídico y si no fuera correcto lo que he hecho yo eso significaría que ningún presidente, ni aquí ni fuera, podría disolver una cámara y convocar elecciones. He seguido el procedimiento establecido de manera escrupulosa y el tiempo me va a dar la razón", ha defendido.