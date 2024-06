Ayuso pide a Feijóo “no caer en los errores de las generales” de cara al domingo: “No demos nada por ganado”

“Hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado, nada por hecho. Vivimos un momento trascendental y todos saldremos de esta situación si todos a su vez ponemos de nuestra parte”. Esta es la advertencia que ha lanzado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la dirección de su partido, ante las europeas del próximo domingo. Y Ayuso la ha pronunciado delante de la candidata del PP a esos comicios, Dolors Montserrat, al presentar a esta en un desayuno informativo.

Durante el encuentro, la presidenta madrileña ha pedido por todo ello al electorado que acuda a votar el domingo. Todo ello mientras describía la situación apocalíptica en la que vive sumida España, según su versión de la realidad. El país va “camino del abismo” y está próximo a “desplomarse”, y la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez, que aplica políticas “propias de un caudillo bolivariano” y está sumido en una “deriva totalitaria”.

El proyecto de Sánchez es “corrupto”, la amnistía es “corrupta” y hasta el presidente del CIS, José Félix Tezanos profiere “”mentiras corruptas“, ha insistido Ayuso en un discurso en el que se suponía que debía presentar a Dolores Montserrat, invitada del Nuevo Economía Fórum en Madrid. No hubo mucho en ese sentido, aunque sí alguna referencia a la rival socialista de Montserrat, Teresa Ribera, que, en su empeño como ministra de Transición Ecológica, ”está llevando a la ruina a pueblos enteros en Madrid, negando un deporte tan importante como el esquí a miles de madrileños“. Y esto porque el ministerio no renovó la concesión de la estación de Navacerrada, cuyos terrenos están en parte en un parque nacional.

Si la izquierda avisa de que en las elecciones al Parlamento Europeo se dirime si la ultraderecha continental pactará con la derecha tradicional, Ayuso cree que no hay caso. “Es una gran mentira, puesto que ambos no solo no tienen nada que pactar a partir del 9 de junio [fecha de los comicios], es que pertenecen a distintos grupos parlamentarios en Europa”, alega. Pero esos grupos son los que podrían pactar, ya de entrada, quien presidirá la Comisión Europea.

Ayuso también ha vuelto a referirse a la guerra de Gaza, una vez más sin mención a las decenas de miles de víctimas civiles. Si el Gobierno se posiciona contra el fin de la carnicería, esto coloca a España “al margen del Parlamento, de las grandes potencias, de las alianzas internacionales”, por mucho que haya una investigación por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia y el secretario general de la ONU lleve desde octubre desgañitándose pidiendo un alto el fuego.

La España humillada

Así, con todo. La ley de amnistía no supone perdonar los delitos de los líderes independistas, sino lo contrario: “El gobierno presenta España ante el mundo como un estado corrupto que debe pedir perdón al independentismo catalán. De manera que España, su poder judicial, sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sus funcionarios son humillados, son los que tienen que pedir perdón al nacionalismo y arrastrarse como una alfombra para ponerles todas las facilidades a golpistas, terroristas, malversadores, a todos aquellos que llevan a sus espaldas graves delitos”.

Con el honor nacional herido y el país al borde de la dictadura —en otras ocasiones Ayuso ya dicho que la autocracia es una realidad efectiva—, la única esperanza es el PP, entiende la líder del partido en Madrid: Una “amplia alternativa popular por la ley y la libertad que demuestre que no todo vale”, ha dicho antes de dar paso entre aplausos a la candidata.