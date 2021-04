Ayuso programa un festival taurino en Las Ventas con 6.000 personas el día del cierre de la campaña

"La tauromaquia es libertad", dijo la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a las elecciones del próximo 4 de mayo hace unos días. Y como su lema de campaña es la libertad, la también presidenta de la Comunidad de Madrid quiere terminar la campaña electoral con toros. Ayuso ha programado para el domingo 2 de mayo, día de la región y cierre de campaña, un festival taurino en Las Ventas, pese a la pandemia y a que los datos de contagios no dejan de subir en la región.

Según confirman a elDiario.es fuentes de la Comunidad de Madrid, la intención de Ayuso es hacer desfilar por la plaza de toros de las Ventas a diferentes toreros, un evento que sería retransmitido por la cadena de televisión regional pública Telemadrid. La intención del Gobierno regional es reunir en la plaza a 6.000 personas, lo que supone un 25% de la capacidad de Las Ventas, aunque insisten en que la última palabra la tendrá la Consejería de Sanidad.

A finales de agosto, la Comunidad de Madrid tuvo que cancelar la feria taurina que estaba prevista que se celebrara en Alcalá de Henares. La decisión del Gobierno regional que preside Ayuso estuvo marcada por la polémica, después de que el la Consejería de Justicia e Interior la autorizara, pero después la Dirección General de Salud Pública lo "desaconsejara", en un informe remitido al ayuntamiento de la localidad que gobierna el PSOE. En esos momentos la segunda ola empezaba a hacer estragos en la región. El informe de Salud Pública no dejaba lugar a dudas sobre el peligro se su celebración.

"La situación de la epidemia en Madrid nos obliga a ser aún más prudentes", dijo entonces Ayuso apenas un día después de que su equipo de Gobierno autorizase la corrida de toros que iba a congregar a más de 4.000 personas.

La situación ahora empieza a empeorar en la región pero Ayuso –como presidenta no como candidata– ha proyectado este evento para el día que se cierra la campaña electoral. No son los únicos planes de Ayuso con respecto a los toros, después de defender que "cuando hay toros hay libertad, donde los han prohibido la libertad no ha ido a mejor". La intención de la presidenta es además permitir otra feria taurina en el Palacio de Vistalegre por San Isidro -del 13 al 23 de mayo-, según adelantó El Mundo y confirmaron a este diario fuentes del Gobierno regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el jueves desde la plaza de Las Ventas que su gobierno daría nuevas ayudas para la tauromaquia en la región, además de que se abra la mano a que se celebren más festejos taurino a partir del mes de mayo.

Ayuso explicó que la Consejería de Presidencia acaba de firmar un convenio con la Fundación del Toro de Lidia para la puesta en marcha de la denominada Feria del Toro de la Comunidad de Madrid, que se celebrará en localidades de menos de 8.000 habitantes de toda la provincia. La feria constará de nueve corridas de toros y nueve novilladas.

Ayuso aseguró además que triplicaría las ayudas para los ganaderos de toro bravo que había concedido ya en 2020, pasando del millón de euros a los más de tres millones de euros para este 2021. Para la presidenta, el toro bravo “ayuda a frenar la despoblación de las zonas rurales y al equilibrio ecológico”.