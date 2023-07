El concejal socialista “de luto” por bloquear a la izquierda en un pueblo de Madrid pasa a gobernar con el PP

“Lo estoy pasando mal”, decía hace unas semanas Ramón Moraga, único concejal del PSOE de Zarzalejo (Madrid), después de haber inclinado la balanza tras las elecciones municipales para que el PP retuviese la alcaldía de este pequeño pueblo de la sierra madrileña. Lo hizo al votarse a sí mismo, en vez de a la candidatura municipalista Ahora Zarzalejo (AZ), con los mismos cuatro ediles que los populares. Moraga reconocía después haber “obrado mal” en clave partidaria y a la vez defendía su decisión por sus supuestas malas relaciones personales con la formación de izquierdas. Ahora, como ya dejaba entrever entonces pese al “luto” que aseguraba estar pasando, ha ido un paso más allá y ha entrado en el gobierno local por todo lo alto: será el responsable de Infraestructuras, Mayores, Obras e Inversiones, Canal de Isabel II, Asociaciones y la golosa área del Programa de Inversión Regional (PIR), que gestiona fondos provenientes de la Comunidad de Madrid.

El nombramiento se produjo el miércoles en el pleno municipal de esta localidad de menos de 2.000 habitantes en la Sierra Oeste madrileña. La oposición se enteró de la maniobra en la misma sesión, en la que el alcalde, Rafael Herranz, defendió que había ofrecido al veterano edil socialista —tiene 75 años— las mismas competencias que en su momento planteó a AZ para hacerlo regidor. Durante la sesión, Moraga se quejó de que en el pueblo lo sigan señalando por su decisión.

El PSOE de la Comunidad de Madrid no aclara a elDiario.es si se plantea abrir expediente a su concejal díscolo, que con los años ha pasado de ser uno de los más fervientes críticos con Herranz a despachar con él los asuntos municipales. El actual regidor ya lo había sido entre 2007 y 2015. Moraga lideraba entonces la oposición y acusaba a Herranz en la prensa local de llevar el Ayuntamiento como un “cortijo” y de interesarse solo por el “ladrillo”. En las elecciones de 2015, AZ y PSOE pactaron para desalojar a Herranz y elegir a una nueva alcaldesa de la formación municipalista, quien tuvo que dejar el cargo por enfermedad mediado el mandato. Moraga y AZ acordaron repartirse el bastón de mando el tiempo restante, de modo que el edil fue alcalde durante 17 meses, hasta 2019.

En aquellos meses se fue fraguando un resentimiento entre el alcalde socialista y sus socios de gobierno que no se pudo aliviar en los siguientes cuatro años de oposición. Los motivos principales que esgrimió Moraga ante elDiario.es fueron que no lo habían amparado ante las quejas vecinales por el supuesto maltrato de gatos en el municipio y que no habían votado a favor de sus últimos presupuestos (AZ se abstuvo, alegando que los había presentado solo cuatro días antes de llevarlos al pleno).

Rencor mal resuelto

El PP recuperó el poder en 2019 apoyado en partidos localistas más afines, coincidiendo también con que el equipo de AZ se presentó con las siglas de Podemos, IU y Equo. Cuatro años después, recuperadas las siglas originales, populares y municipalistas empataron a ediles, y Moraga quedó como árbitro. Aunque aseguró que se había planteado volver a apoyarlos, compareció muy enfadado en una reunión negociadora, acusándolos de haber celebrado la victoria en la noche electoral en un bar mientras se jactaban, delante de los vecinos, de que no le cederían ninguna área de gobierno. No fue así: le ofrecieron dos concejalías, incluida la de Hacienda. Moraga lo rechazó y llegado el primer pleno de la corporación se votó a sí mismo, lo que franqueó el paso al PP.

“Es otro dilema, tengo que reventarme la cabeza también”, declaró al respecto de si se planteaba entrar en el gobierno con los populares tras aquella primera votación. “Eso se verá… ¿Qué hago, me quedo cuatro años en casa y que el pueblo no funcione?”, adelantaba, tras asegurar que en aquel momento no había recibido una oferta. El ofrecimiento llegó y el edil socialista vuelve hoy a tener mando en la plaza.