La consejera de Hacienda, sobre la pareja de Ayuso: “A veces se producen discrepancias” con la Agencia Tributaria

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado que “por supuesto que a veces se producen discrepancias” con la Agencia Tributaria, respecto a las últimas informaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que defraudó 350.951 euros a Hacienda. Sin embargo, esas “discrepancias” a las que se refiere Albert no son tales, ya que existe una denuncia de la Fiscalía en el juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Ambos, además, reconocidos por el propio novio de la presidenta autonómica, Alberto González Amador.

Durante su intervención en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Albert ha indicado, en la misma línea que la presidenta regional, que esas supuestas “discrepancias” deben ser “completamente privadas” y que “no se puede jugar con la privacidad de una persona individual que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid”.

Como también hizo Ayuso, Albert ha criticado que se utilice “como un arma arrojadiza” estas informaciones y ha asegurado que el objetivo es encender “el ventilador para ver si tapan otras tramas” en las que sí que hay “dinero público”. En la misma línea, la presidenta de la Comunidad habló de un intento de “la izquierda y sus terminales mediáticas” por desprestigiarla.

“Hoy leía que (Salvador) Illa hizo destruir 7.000 y pico mascarillas sabiendo que no funcionaban, pues eso sí que es una trama. Lo otro son asuntos particulares de cada individuo que deberían dejar a cada individuo que lo resuelva con quien corresponde, que es con la Agencia Tributaria”, ha zanjado.

Delitos reconocidos

“Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, escribió el abogado de González Amador en un correo en el que puede leerse que el letrado aseguró que conocía que la Fiscalía había recibido una denuncia de la Agencia Tributaria sobre los dos posibles delitos fiscales

“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”, sostiene el abogado de la pareja de Ayuso, que reconoce que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y expone su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria.

