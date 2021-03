Los cuatro ediles próximos a Carmena rompen el grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento con duras críticas a Rita Maestre

Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas rompen definitivamente con Más Madrid y abren un nuevo cisma en el grupo municipal. Los cuatro concejales del Ayuntamiento de Madrid prevén anunciarlo esta mañana en una rueda de prensa en la que expresarán los motivos por los que han decidido no seguir compartiendo grupo en el consistorio de la capital con el resto de ediles de la lista que ganó las elecciones en 2019, según ha adelantado El País y confirmado elDiario.es. Las relaciones entre los cuatro ediles –el núcleo más cercano a la exalcaldesa Manuela Carmena– con el resto del grupo municipal que ahora lidera Rita Maestre han saltado por los aires tras muchos meses de convivencia incómoda.

La minoría que representan Higueras, Calvo, Cueto y Llamas -4 de 19 concejales- considera que no se ha cumplido el “pacto de convivencia” –y no agresión– al que llegaron ambas partes el pasado julio y vierten duras críticas contra Maestre, la portavoz municipal, a la que acusan de haber aplicado un “rodillo” contra sus iniciativas y de no ser transparente. Los concejales prevén mantener su actas en el Ayuntamiento y piensan dar la batalla para quedarse con el grupo municipal y que sean el resto, los otros 15, los que pasen al de no adscritos.

Los choques vienen de muy atrás, casi desde que Carmena, que aglutinaba a todo el grupo, decidió retirarse de la política al no poder revalidar el bastón de mando en la capital, pero la primera fractura se produjo a finales de mayo cuando la primera teniente de Alcalde en el anterior mandato, Marta Higueras, anunció que no se incorporaría al proyecto de Más Madrid, que había decidido constituirse como partido político e iba a celebrar las siguientes semanas un proceso constituyente, después de que concurrieran a las elecciones con la plataforma que había liderado Carmena.

Higueras sostuvo que la vocación de la candidatura de Más Madrid, que se convirtió en la más votada en los comicios de 2019, no era la de constituirse en un partido al uso. Aseguró que quería seguir ejerciendo su acción política de forma independiente desde el grupo municipal y no renunció a la Portavocía del grupo, elegida tras la marcha de Carmena al no revalidar la Alcaldía.

A la negativa de Higueras a integrar el nuevo partido se sumaron después Calvo y Cueto –este último gerente del Ayuntamiento de Madrid nombrado por Manuela Carmena–. Y mas tarde, Felipe Llamas, jefe de gabinete de la ex primera edil en la pasada legislatura, tras sustituir en la corporación a la edil dimitida Estrella Sánchez. Los cuatro concejales han abogado desde entonces por una candidatura únicamente municipalista que abarque a todas las formaciones de izquierdas para los comicios de 2023, la única manera, defienden, de desbancar a José Luis Martínez-Almeida de la Alcaldía.

Antecedente: la salida de Higueras de la Portavocía

Tras desmarcarse del nuevo partido, la que fuera número dos del Gobierno de Ahora Madrid quiso seguir como portavoz del grupo municipal. Higueras defendió que la nueva formación se constituía al margen de la candidatura municipalista de 2019. Pero en julio, tras una votación interna y una ardua negociación, la edil perdió la Portavocía en favor de la concejala Rita Maestre, que también lidera el partido recién creado a nivel municipal.

Con la salida de Higueras de la Portavocía del grupo, ambas partes sellaron un acuerdo de “convivencia” que estos cuatro ediles consideran incumplido. El objetivo de ese acuerdo de mínimos era evitar el escenario al que se ha llegado este jueves. Entre otras cuestiones pedían total autonomía para funcionar, un reparto de los tiempos en los plenos y recursos humanos y económicos proporcionales a las cuatro actas que tienen dentro del grupo de 19. Los ediles críticos sostienen que ninguna de estas exigencias se ha cumplido y por eso han decidido emprender un camino independiente. “En julio se pactó que en cada Pleno hay una proporcionalidad para nuestras iniciativas, pero en la práctica lo que ocurre es que en la reunión de grupo semanal pasan un rodillo por nuestras iniciativas y solo se llevan los temas que plantean Rita Maestre y Nacho Murgui”, asegura uno de los ediles a eldiario.es.

Los concejales critican que las decisiones del grupo municipal se toman en asambleas del partido político que lidera Maestre, al que no pertenecen, incluso para aquellos temas como Urbanismo o Seguridad, cuya responsabilidad recae en Calvo y Cueto, respectivamente.

Piden quedarse con el grupo

Los cuatro concejales rompen con la lista por las que fueron elegidos pero permanecerán en el Ayuntamiento de Madrid. La pelea ahora radica en cómo quedan dentro del Consistorio. En una instancia enviada al secretario del Pleno, a la que ha tenido acceso este diario, los concejales plantean que son ellos los que deberían quedarse en el grupo municipal por formar parte del Más Madrid “original” y no el resto de los 15 ediles, que a su juicio, deberían pasar al grupo de los no adscritos.

“Los concejales que ocupan cargos en la nueva plataforma o formación política debe considerarse que han abandonado el partido original y deben quedar incorporados al grupo de no adscritos”, defienden en su escrito. “Los firmantes y el resto de concejales sin cargos orgánicos en el nuevo partido serían quienes mantendrían la condición de miembros del grupo municipal original Mas Madrid, salvo expresión en contrario de alguno de ellos”, añaden.

El planteamiento de los ediles críticos es que el partido político se constituyó después y al margen de la candidatura con la que concurrieron a los comicios de 2019. Según sostienen, tampoco la formación política existente hoy es como la que se creó y registró originalmente en el registro de partidos del Ministerio del Interior, “ya que fue sustituido por su nueva denominación como Más País”.

“En suma, el antiguo partido, de hecho “se ha ido”, la mayoría de sus integrantes han formado otra estructura y los cuatro firmantes de este escrito ven gravemente afectada su capacidad de mantener el núcleo esencial de la representación para la que fueron elegidos al “quedarse sin partido”, argumentan para defender que sean ellos lo que permanezcan en el grupo.

Si su planteamiento no prospera, serían los cuatro ediles los que abandonarían Más Madrid y pasarían a formar parte del grupo de no adscritos, lo que plantea dudas acerca la retribución económica o la participación en los plenos. Según el reglamento del Ayuntamiento de la capital, en su artículo 33, “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia". "No tendrán derecho al componente fijo de la dotación económica a que se refiere el artículo anterior y podrán percibir el 50% del componente variable". Los propios ediles han plasmado estas dudas en el escrito presentado a la Secretaría del Pleno.

La petición de los cuatro concejales anticipa una nueva guerra interna. Pase lo que pase, el grupo municipal dejará de ser el mayoritario en el Ayuntamiento. Con la marcha de los cuatro ediles, PP y Más Madrid empatarán en concejales y el escenario inmediato es el de una izquierda aún más fragmentada en la ciudad de Madrid.