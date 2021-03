Rita Maestre sitúa "fuera del grupo municipal" a los cuatro concejales próximos a Carmena que han roto con Más Madrid

La portavoz y coordinadora de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha situado este jueves a Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas "fuera del grupo municipal" encabezado por ella después de que los cuatro ediles, los más próximos a la exalcaldesa Manuela Carmena, anunciaran a primera hora su ruptura definitiva con los otros 15 concejales de la lista que ganó las elecciones de 2019 en el consistorio de la capital, abriendo así un nuevo cisma en la izquierda madrileña. Esos concejales díscolos, partidarios de una alianza con PSOE y Unidas Podemos, pasarían así a formar parte del grupo de no adscritos del ayuntamiento.

A pesar de que los ediles no han anunciado oficialmente esa salida Maestre ha considerado que "la normativa es clara" y que "no hay espacio para la duda", dando por hecho el paso de los cuatro concejales al grupo de no adscritos del ayuntamiento. "Se han ido ellos", ha insistido, en unas declaraciones ante los medios en la plaza de la Villa de la capital.

"El momento es extraordinariamente inadecuado, con Madrid inmerso en una pandemia y en una crisis sin precedentes", ha lamentado Maestre, que ha asegurado que, en su opinión, los políticos deberían "ayudar a solucionar los problemas y no a generar otros". "Somos la oposición real a Ayuso y Almeida", ha añadido, reivindicando a su grupo municipal y a los 15 ediles que le respaldan. En todo caso, Maestre ha reconocido que que "la decisión" de los ediles díscolos "no es buena para la ciudad de Madrid" y "alegra", a su juicio, al alcalde José Luis Martínez-Almeida y al portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith. "Vamos a seguir mirando hacia el futuro con el objetivo de ganar la ciudad de Madrid para la mayoría social", ha zanjado.

"Estamos fuertes y estamos unidos", ha proseguido Maestre, que no percibe "diferencia política" alguna en los cuatro concejales que han anunciado su divorcio con Más Madrid, una decisión que ha situado en "algunos intereses personales" que "no están a la altura" de la situación social de la capital. La portavoz de Más Madrid ha mostrado además su "extrañeza" por la marcha y ha defendido su labor de oposición al considerar que "se puede hacer política sin caer en la polarización".

Por la mañana, durante una rueda de prensa, los cuatro concejales díscolos habían esgrimido dos motivos fundamentales para explicar el divorcio con el resto de ediles de la lista que ganó las elecciones de 2019 en una rueda de prensa convocada este jueves. Por un lado, que existe “una oposición inexistente al Gobierno de Almeida”. Por otro, denuncian que “todas las decisiones” están “condicionadas por un partido político creado a posteriori de la presentación de la candidatura”, en referencia a la construcción de Más Madrid como plataforma.

La decisión del grupo más cercano a la exalcaldesa Manuela Carmena hacía saltar por los aires una relación con los ediles liderados por Rita Maestre, portavoz del grupo desde verano, que era incómoda desde hace muchos meses. La minoría que representan Higueras, Calvo, Cueto y Llamas –4 de 19 concejales– considera que no se ha cumplido el “pacto de convivencia” –y no agresión– al que llegaron ambas partes el pasado julio y vierten duras críticas contra Maestre, a la que acusan de haber aplicado un “rodillo” contra sus iniciativas y de no ser transparente.

Los ediles que han roto han mostrado el proyecto que lideró Carmena en 2015 como algo incompatible con la plataforma de Más Madrid. "Seguimos fieles a ese proyecto de Manuela Carmena. No nos vamos a dejar imponer las reglas ni la normativa de ningún partido político", ha dicho la que fuera mano derecha de la exalcaldesa, Marta Higueras.

Paradójicamente el plan B de los cuatro concejales, puesto en marcha con una ruptura, es "aunar a la izquierda" de cara a las elecciones de 2023 a través de un movimiento que han bautizado como Recupera Madrid que decidirá su voto de manera independiente en el Ayuntamiento de Madrid. Los ediles admiten que está todo por construir pero aseguran que han iniciado conversaciones con Unidas Podemos y el PSOE, a quienes llaman ya para una candidatura conjunta en 2023.