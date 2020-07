Más Madrid ultima el relevo de Marta Higueras por Rita Maestre al frente del grupo municipal

Rita Maestre sustituirá a Marta Higueras como portavoz del grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. La decisión política ya está tomada y está previsto que se produzca esta misma semana, según ha confirmado elDiario.es de diferentes fuentes del propio grupo. De momento, continúan las negociaciones para intentar una transición pacífica entre el menguante sector afín a Manuela Carmena y los ediles que han participado en la reciente asamblea fundacional que ha constituido en un partido político la "plataforma" que lanzaron en enero de 2019 la exalcaldesa de Madrid e Íñigo Errejón. Un paso que ha provocado un cisma ante las diferencias sobre cómo debería organizarse el espacio político y en el que Maestre ha sido elegida coordinadora en la ciudad.

Si llega el acuerdo, el relevo se asumirá y se notificará el cambio a los servicios municipales. Si no, se producirá una votación en el seno del grupo, donde Maestre tiene la mayoría garantizada. Pero este escenario se quiere evitar para no ir a un enfrentamiento público que se pueda prolongar durante parte o toda la legislatura y diluir su oposición a José Luis Martínez-Almeida.

Los concejales carmenistas, entre los que destacan la propia Higueras; el exedil de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo; los ediles Maysoun Douas y Félix López Rey; y el que fuera mano derecha de Carmena en la Alcaldía durante su mandato, Luis Cueto, reclaman autonomía dentro del grupo "para que todas las decisiones no tengan que pasar por el rodillo de Rita Maestre", toda vez que la renuncia al acta de concejal de la exalcaldesa tras no reeditar su elección, y la evolución de los pesos internos, les han dejado en clara minoría dentro del espacio. Además, no asumen la carta financiera que prepara el nuevo partido Más Madrid y solo creen que se les debe aplicar la que el propio grupo diseñó tras las elecciones de mayo de 2019. "No quiere sujetarse a la regla interna de la que nos vamos a dotar, todo el problema es ese, que no quiere someterse a la carta financiera", sostenía un destacado diputado a elDiario.es en junio.

El cambio en la portavocía de Más Madrid en el Ayuntamiento no estaba anunciado, pero todas las partes daban por hecho que, antes o después, se produciría. Hasta ahora, ambas dirigentes se repartían las funciones con una suerte de coportavocía en la que Higueras ejercía el cargo institucional, mientras Maestre tenía entre sus competencias atender a los medios de comunicación.

El punto de inflexión en las relaciones llegó con la conversión de Más Madrid en un proyecto de ámbito estatal, Más País, con el que concurrir a las elecciones del 10 de noviembre de 2019. El mal resultado, apenas dos diputados propios más otro de Compromís, hizó estallar las diferencias. Higueras, número 2 de aquella candidatura, debería haber acompañado a Íñigo Errejón al Congreso, pero este impuso que fuera Inés Sabanés (Equo). Higueras aceptó y se quedó en el grupo municipal. La propia Carmena dijo poco después que se equivocó al lanzar Más Madrid. Pero la ruptura ya fue insalvable cuando Más Madrid abordó su construcción orgánica, tanto a nivel municipal como autonómico.

Marta Higueras anunció que no participaría en el proceso. En una entrevista en eldiario.es ya aseguró que la construcción de Más Madrid como partido iba contra el espíritu del proyecto tal y como se lanzó en enero de 2019. Entonces, ya se planteó la cuestión de la Portavocía en el Ayuntamiento. Higueras dijo que el partido y el grupo municipal son "ámbitos distintos" y que "no tendría ningún fundamento" un cambio: "En el partido instrumental con el que nos presentamos a las elecciones decidimos que fuera así, instrumental, sin afiliados y por lo tanto si quisiera obligarme a dejar la Portavocía sería una cosa bastante estrafalaria".

En el mismo sentido se pronunció Calvo este mismo mes de julio. "El grupo municipal debe ser autónomo para tomar sus decisiones. No es una reivindicación propia es un derecho incluso legal, reconocido en la ley", aseguraba en una entrevista en elDiario.es en la que abría la puerta a una posible impugnación de la decisión. Dicha impugnación será una realidad si el relevo se produce sin acuerdo, aseguran desde el sector de Higueras.

Pese a todo, Más Madrid ha proseguido en 2020 su asamblea fundacional como partido. En unas primarias con una baja participación, la diputada autonómica Monica García fue elegida para liderar el proyecto regional y Rita Maestre, el municipal. El partido no prevé cambios en el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, del que García es la portavoz adjunta y su número dos, Pablo Gómez Perpinyà, el portavoz. La composición del grupo es además totalmente afín a la dirección política, lo que no genera ningún problema interno,

A nivel municipal, sin embargo, la sintonía entre quien teóricamente ostenta la dirección y la mayoría de los concejales no es tan evidente. De ahí que se produzca ahora este relevo.