Más Madrid se presenta como organización: "Somos esa nueva política que no acabó de materializarse"

Más Madrid ya es una formación política con dos cabezas visibles tras completar sus procesos internos: Mónica García, a nivel regional; y Rita Maestre, en el ámbito municipal. Ambas, diputada y concejala, han definido el proyecto –que nació de una escisión de Unidas Podemos liderada por Iñigo Errejón– como "esa nueva política que no acabó de materializarse" que incluye "a la gente de la calle" y que trata de recuperar a quien se sintió desencantado en una primera rueda de prensa conjunta en la sede de la organización.

Tanto García como Maestre han asegurado que la elección de sus nombres no es automáticamente un tique electoral. "No estamos en clave electoral, de aquí a las elecciones queda mucho, sino en clave de presentarnos como una plataforma que viene a la política a presentar un proyecto novedoso, participativo, que integre las diferencias, que sea capaz de gestionarlas bien sin entender eso como un frente constate político".

Mónica García ha explicado que pretenden recuperar la "cultura de nueva política" que vinieron a hacer desde la sociedad civil. "Para estar en política están los partidos. Luego hay que ver qué cultura política queremos en nuestra organización", ha contestado a la pregunta de si se han constituido como plataforma o como partido. Se trata de "estar abiertos, volver a abrir la puerta a las personas que ven la política como transformadora" alejándose del "viejo concepto político de militante férreo que pertenece a un partido y de ahí no sale". Más Madrid quiere ser, dice García, "un sistema nervioso más conectado con la realidad". "Lo podemos llamar partido o plataforma pero lo que queremos es hacer política diferente".

La clave, en palabras de Rita Maestre, es la "decisión democrática", la vía por la que se toman las decisiones en asambleas distritales y sectoriales. "Queremos tener capacidad de integrar a personas que quieren participar pero no quieren tener el carnet de Más Madrid. Eso nos hace distintos de los partidos", ha matizado la también concejala. La constitución como plataforma ha profundizado la brecha ya existía en la grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, del que Maestre es portavoz. Al menos tres concejales, Marta Higueras, José Manuel Calvo y Luis Cueto, se han desligado públicamente de la nueva formación.

A la pregunta de para qué organizarse ahora, la respuesta ha sido que con una mejor organización tendrán "una mayor capacidad para plantear una alternativa a PP, Cs y Vox. "Más Madrid es hoy la alternativa a este gobierno", ha sostenido Maestre, que considera que el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, se guía por "un modelo antiguo que no responde a las necesidades de la ciudad". Esto le ha llevado a criticar abiertamente un Gobierno "con nula capacidad de coordinación con el tejido asociativo, como se ve que con una tarjeta monedero que no llega, o con un modelo de ciudad donde se pactan carriles bici y en la práctica son inseguros o cuando dicen que no hay dinero para luchar contra la violencia machista pero sí para subvenciones destinadas a un problema prioritario que se llama tauromaquia". "Estamos en las luchas y problemas concretos de la ciudad y queremos ser más fuertes, aumentar el bloque progresista y sumar a gente que se ha desencantado de la política, incluir a la gente de la calle. En los próximos tres años no pararemos de trabajar un día para construir esa alternativa a PP, Cs y Vox para convertirla en realidad en 2023", se ha comprometido Maestre.

García también ha agradecido la amplia participación, "un éxito" y una "proeza", con más de 1.200 personas en plena pandemia trabajando por el futuro de la organización, "desempolvando la nueva política" y con más de 500 enmiendas en el proceso autonómico, algo que ya le "gustaría ver en algunas leyes".

Más Madrid se constituye, ha dicho también García, para ser "la oposición al gobierno de PP, Cs y Vox porque Madrid se merece más" y una plataforma "capaz de escuchar", algo que cree que no hace la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, con unas políticas marcadas por el "rodillo privatizador y del ladrillo". "Más Madrid concibe la política de otra manera distinta a la confrontación, al barro", ha asegurado.