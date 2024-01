Estudiantes de Formación Profesional sanitaria se movilizan para pedir a Ayuso plazas para sus prácticas obligatorias

“Necesitamos las prácticas para poder titularnos, sin ellas no podemos ejercer ni acceder a una carrera como enfermería o fisioterapia. Incluso tengo compañeros que ni siquiera pueden buscar trabajo porque nos tienen en espera”, comenta Raúl, alumno de segundo curso del nuevo Ciclo de Radioterapia y Dosimetría de Formación Profesional en el IES San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón. Este martes, junto a otros centros, centenares de estudiantes se han manifestado frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para exigir unas prácticas imprescindibles. “No os importa nuestro futuro”, clamaban las calles de la capital.

La FCT (Formación en Centro de Trabajo) es un módulo obligatorio sin el cual los alumnos no pueden titular. “Yo entiendo a las empresas que lo que buscan es un beneficio económico y tiran de la gente que se lo puede permitir para llenar sus plazas, pero esto ya no es un tema empresarial, son derechos y es sanidad pública”, afirma Alejandro, lleva un año cursando en el centro y se plantea seriamente cambiar de estudios. “En mi clase seremos unos 70 o así, de los cuales con suerte cinco o seis logran prácticas, pero al lado nuestro hay un centro privado y ahí todos tienen su sitio, la mayoría de los que estamos aquí no nos lo podemos permitir, nos están dejando en un callejón sin salida”, explica entre los gritos y pitidos de sus compañeros contra la administración madrileña.

Ahora mismo hay más de 1.600 estudiantes en huelga y, a la manifestación de este martes, se le sumará otra más el jueves frente a la Asamblea de Madrid. De los 20 centros en toda la región, 13 están en inactividad por la situación y algunos llevan más de tres semanas protestando. De la Consejería ni siquiera han recibido respuesta. “En un primer momento podríamos manifestarnos frente a ella, después nos dijeron que en la acera de enfrente, principio nos dejarían tres horas, pero finalmente solo hemos podido una y con ello todavía no sabemos qué va a ser de nosotros”, le comenta una de las manifestantes a uno de los transeúntes que preguntaba por el acontecimiento. “Se está generando una situación de bloqueo y en el que se van solapando todos los casos, algunos pueden esperar un año o dos o a saber, es una posición insostenible”, comenta Raúl.

“Llevo esperando un año para recibir alguna respuesta, sólo me faltan las prácticas para poder titularme y claro, no sé si buscar trabajo por si pronto me pueden llamar, tengo compañeros a los que les gustaría hacer una carrera universitaria, pero sin el título no pueden acceder, y todo ello sabiendo que en los centros privados gozan de todas las oportunidades sólo porque se lo pueden permitir económicamente, es desesperante”, comenta Lucía que ha asistido junto a sus amigas con cartones pintados con proclamas por la sanidad pública. Entre uno de ellos se puede leer la frase “prácticas ignoradas, salud desamparada”.

Según la plataforma FP Sin Prácticas impulsada entre los institutos y estudiantes afectados, esto afecta a los 13 centros situados en Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Leganés, San Fernando de Henares y la ciudad de Madrid. Ente todos ellos, más de 800 estudiantes se encuentran en este callejón sin salida e incluso algunos aseguran que la educación privada otorga 500 euros por alumno a los centros sanitarios que escojan a sus estudiantes.

La diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, Beatriz Borrás, presente en la manifestación, ha afirmado que “si ya es difícil entrar en una FP pública, lo que no puede ser es que una vez cursada no puedas titularte por una mala gestión del Gobierno de Ayuso”. Borrás y el grupo parlamentario ha exigido en una PNL que se active un plan urgente para ampliar las plazas de prácticas de FP en los hospitales públicos y que en los convenios de prácticas que se firmen tengan prioridad los alumnos de los centros públicos. Se debatirá el jueves 8 de febrero.