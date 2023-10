Un ex alto cargo de Ayuso descarga en las residencias la decisión de no hospitalizar ancianos enfermos durante la pandemia

Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia, ha abandonado los juzgados de la capital sin hacer declaraciones y entre gritos de “¡Asesino!” de varias decenas de familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la primera ola de 2020. Como testigo, ante el juez que investiga estos fallecimientos en varios centros de Madrid, Mur ha descargado en las propias residencias la decisión de derivar o no a ancianos a hospitales. El protocolo que les envió la Comunidad de Madrid, ha dicho, no era obligatorio, aunque dos geriatras han declarado también para afirmar que sí era su documento de referencia.

Mur ha comparecido en el juzgado de instrucción número cuatro de la Plaza de Castilla, uno de los que investiga el fallecimiento de decenas de ancianos en dos residencias de la capital. Recientemente otro juzgado, de la localidad de Collado Villalba, ha reabierto otra causa en torno a una residencia de Torrelodones y ha llamado también a Mur a declarar pero con el objetivo de decidir si se puede responsabilizar, entre otros altos cargos, a Isabel Díaz Ayuso.

Hoy en el juzgado, según ha explicado el abogado de la acusación Andrés Ollero, Mur ha reiterado que los protocolos de emergencia puestos en marcha en marzo de 2020 no eran obligatorios y que su aplicación, en última instancia, dependía de las residencias de ancianos y sus geriatras. Protocolos que en la práctica impidieron la hospitalización de miles de ancianos que fallecieron en las residencias.

Mur, ante el juez, ha justificado que los protocolos respondían a la necesidad de dar información a los geriatras “que estaban preguntando que qué pasaba con las derivaciones, también cuando pedían material o sanitarios”. Mur, según su testimonio, ha definido la situación “como una ola” y ha destacado la necesidad de etablecer esos protocolos “para que no pasara lo que pasó en Italia donde había cuatro enfermos y un respirador, el protocolo estaba diseñado para evitar eso”.

El exalto cargo de la Sanidad madrileña ha incidido en que el protocolo “no era de obligado cumplimiento”.

Dos geriatras de estas residencias han reconocido que no recuerdan ningún caso en particular, pero han afirmado que el protocolo era su documento de “referencia”, ha explicado Ollero. “Analizaban caso por caso con el protocolo encima y decidían quienes eran trasladados y quiénes no en función de las patologías que tuvieran”, ha añadido el letrado. Uno de los geriatras ha hablado de “medicina de guerra”.