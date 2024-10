El Gobierno de Ayuso afirma que la presidenta paga “todos” sus gastos ante los intentos de su pareja de desgravarse los de sus viajes

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso asegura que “todos los gastos que realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus viajes de carácter personal los paga ella”, después de que la Cadena Ser haya publicado que su pareja, Alberto Gónzalez Amador, intentó desgravarse gastos de las vacaciones que disfrutaron juntos en 2021. Según revela la emisora, el Ejecutivo regional reservó para ese mismo viaje la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas. Ese pago lo hizo la Comunidad de Madrid y supuso 290,4 euros para las arcas públicas.

Ante la información publicada, el Gobierno autonómico ha optado por pasar al ataque y cargar de nuevo contra el Ejecutivo central. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que, a diferencia del presidente de Gobierno, Ayuso “no viaja en Falcón” y “no disfruta estancias en residencias pagadas por todos los contribuyentes”. Y ha insistido en defender que la líder del PP madrileño abona todos sus gastos: “Ojalá todo el mundo pudiese decir lo mismo”.

La Fiscalía denunció a González Amador el pasado marzo por haber defraudado unos 350.000 euros a Hacienda, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La investigación del fisco reveló que la pareja de Ayuso obtuvo más de dos millones de euros de beneficio en un negocio de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Para camuflar estos beneficios y reducir el pago de impuestos, presentó facturas falsas a Hacienda, que intentó justificar alegando que correspondían a servicios reales de su empresa, Maxwell Cremona, algo que luego reconoció como falso.

González Amador intentó deducirse la compra de un Rolex o la reparación de su Porsche Panamera, también trató de hacer lo mismo con el alquiler de dos vehículos durante sus vacaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, siempre según la información de la Cadena SER.

Entre las facturas aportadas a Hacienda incluyó el alquiler de un coche por valor de 1.036,61 euros en Zagreb entre el 16 y el 22 de agosto de 2021, y otro en Creta, entre el 24 y el 27 de agosto de ese año. Las fechas de recogida y retirada del alquiler de esos coches coinciden con los días en los que la Comunidad de Madrid reservó la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas. Los destinos de estas vacaciones también encajan con la información publicada en el portal de transparencia regional.

A pesar de estas revelaciones, García ha insistido en señalar que “la presidenta siempre que viaja se paga todos los gastos que no tienen que ver con su actividad oficial”. Y ha lamentado que las facturas que González Amador aportó a Hacienda estén siendo publicadas en medios de comunicación. Considera que “hay que plantearse por qué alguien que no es el propio interesado” y que no es la administración “conoce información” privada de un contribuyente.

Teniendo en cuenta esta situación, y la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el portavoz del Gobierno de Ayuso ha advertido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que “la revelación de datos privados” se “castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación”.