Hazte Oír entra en campaña para apoyar a Vox y cargar contra Ayuso por la ley del aborto

Hazte Oír (HO) ha entrado en la campaña madrileña. El lobby ultracatólico presidido por Ignacio Arsuaga ha puesto en circulación tres furgonetas paneladas con carteles en contra del programa político de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su postura sobre el aborto, la eutanasia, el veto parental y las leyes LGTBI.

El colectivo ultra ha emprendido una campaña entre sus seguidores en la que aseguran que "con un Vox fuerte, Ayuso es más valiente; sin Vox, Ayuso será lo que Casado quiera". Por eso, Arsuaga defiende que la formación de Rocío Monasterio y Santiago Abascal "es la única esperanza" que tienen para asegurarse que la presidenta autonómica "no olvide las promesas de campaña (algo tan habitual en el PP), ni se entregue al alma progre de su partido".

La llegada de Vox a las instituciones ha permitido que también entren la agenda y los mensajes ultracatólicos en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. Como publicó elDiario.es, varios activistas vinculados a lobbies ultrareligiosos consiguieron representación en las listas de la formación de extrema derecha. La relación entre miembros del partido con Ignacio Arsuaga, fundador y presidente de la organización ultraconservadora que fletó el autobús transfóbo y llenó las calles de Madrid – con el apoyo de una veintena de obispos – contra el matrimonio igualitario en 2005, es previa al nacimiento de Vox.

En algunos casos, como el de Arsuaga y Santiago Abascal, esta cercanía va más allá del activismo y existe una relación personal. El vicesecretario de Exteriores y la candidata autonómica del partido, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, también han compartido espacio con Arsuaga en eventos organizados por HO durante años.

En la lista de Vox a las elecciones del 4M figura Gádor Joya, activista antiaborto que ha llegado a formar parte de la junta directiva del lobby de Arsuaga. Joya, médico de profesión, llegó a hacer ecografías a las puertas de clínicas que practican interrupciones voluntarias de embarazos para presionar a sus pacientes.

Tras entrar en la Asamblea en las últimas elecciones autonómicas, se recuperó una entrevista de Joya publicada por El Mundo en 2014 en la que quedaba plasmado su discurso en contra de los derechos LGTBI. Al ser preguntada si querría tener nietos en caso de que alguno de sus hijos fuese gay. "No, preferiría no tener nietos de una pareja homosexual. Preferiría que si mi hijo es homosexual no adoptara. La capacidad de las parejas homosexuales de amar y dar amor es la misma que la de cualquier persona. Pero defiendo el derecho de un niño a tener padre y madre, a esa oportunidad del hijo", apuntó.

Teniendo en cuenta estas conexiones y los perfiles de su candidatura, Monasterio se ha decantado por suscribir los seis compromisos que HO ha enviado a las sedes de Vox y PP. En el programa del lobby ultraconservador hay medidas vinculadas a su agenda social como no obligar a los profesionales médicos a practicar ni a participar contra su conciencia en ningún proceso vinculado al aborto y a la eutanasia, implementar en el próximo curso el veto parental, derogar las leyes LGTBI y defender los símbolos cristianos. Asimismo, han incluido propuestas económicas, como impedir la subida de impuestos; también abogan por mantener la hostelería abierta y evitar cierres perimetrales durante la pandemia.

El colectivo de Arsuaga, al que el Gobierno retiró la declaración de utilidad pública por sus acciones lgtbifóbicas, pone en duda que la candidatura de Ayuso esté a favor de los tres primeros puntos. Defiende que la lideresa del PP en Madrid "se muestra equidistante en el tema del aborto", "cree que la eutanasia es un debate oportuno", "no está dispuesta a derogar las leyes LGTBI por miedo a que la tachen de homófoba" y se niega el veto parental. Lamentan que no haya respondido a los compromisos impulsados desde su plataforma.

A falta de una semana para las elecciones y con el contexto descrito por HO, el lobby ultracatólico ha sacado a la calle tres furgonetas con una imagen de la presidenta autonómica y un mensaje. "Díaz Ayuso, sobre el aborto: 'Defiendo que las mujeres hagan y tomen cada decisión en libertad", es uno de los rótulos que recorren Madrid pagado por el lobby de Arsuaga.

La política popular ha hecho público en varias ocasiones su posicionamiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo. "No es un derecho ni tampoco un delito, es un fracaso", apuntó en un pleno de la Asamblea de Madrid en 2019. En esa intervención, también destacó que aboga por que la mujer tenga "libertad para elegir en un sentido o en otro".

"¿Cómo nos aseguramos de que si gana las elecciones, Isabel Díaz Ayuso gobernará respetando nuestros valores, y no los de la izquierda?", se pregunta Arsuaga en una tribuna de opinión titulada El peligro de la 'Ayusomanía'. En la misma línea se ha posicionado Abascal en los mítines de esta campaña para alejarse de la formación de Casado, destacando que en la Comunidad de Madrid "no ha gobernado el PSOE" y, aún así, los gobiernos presididos por los populares "mantuvieron todas y cada una de las políticas" de los partidos progresistas.

El presidente de HO defiende que si "Ayuso ha sido capaz de enseñar los dientes a Sánchez y mostrar esperanzadores síntomas (aunque insuficientes) de querer dar la batalla por las ideas, ha sido porque ha necesitado a Vox para seguir en el Gobierno". Para ello necesitan que la candidatura de Monasterio "supere el 5% del voto". "Si lo conseguimos, espero que Vox exija con sus escaños a Ayuso cumplir sus compromisos electorales", continúa el líder del lobby ultraconservador, que defiende que ese "va a ser" su "empeño en los próximos días y hasta el día 4 de mayo". "Vamos a trabajar sin descanso para que tus valores y los míos estén lo mejor representados posible en la Asamblea de Madrid", anuncia a sus seguidores.

Ayuso no es el único objetivo de los grandes despliegues de HO. En el Metro de Madrid han lanzado una campaña publicitaria contra otro de los candidatos autonómicos, Pablo Iglesias, bajo el lema "llegó la hora". Para la portavoz del lobby ultraconservador, Teresa García-Noblejas, el eslogan escogido "expresa el sentir y la oportunidad que tenemos los madrileños de echar a Pablo Iglesias de la política española". Tal y como han hecho contra la candidata del PP, también han fletado tres furgonetas contra el líder de Unidas Podemos.