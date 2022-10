La izquierda exige a Ayuso que no boicotee una nueva investigación sobre las residencias: “Sería un escándalo”

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han presentado este jueves en la Asamblea una nueva comisión de investigación sobre las muertes en residencias durante lo peor de la pandemia. “Es algo que le debemos no solo a las familias y a las víctimas, sino a toda la sociedad”, ha expresado la líder de la oposición, Mónica García, en una comparecencia conjunta con el socialista Juan Lobato y la portavoz de UP, Alejandra Jacinto, en la que han exigido a la mesa de la cámara regional, en manos del PP, que no boicotee la iniciativa, como ha ocurrido en otras ocasiones. “Sería un escándalo”, coincidieron.

El Gobierno de Ayuso dice que las muertes en las residencias no se pudieron evitar y que las familias ya las "han superado"

“En la Mesa [el PP] tiene una mayoría absoluta que no tiene en las urnas ni en el pleno”, ha afeado Lobato, que ha acusado a este organismo de “bloquear y boicotear un debate que debe tener el pleno”. La Mesa de la Asamblea es un órgano administrativo que “lo que tiene que hacer es dar cabida a las iniciativas” pero que se dedica “a boicotear todas las que tienen que ver con las residencias”, ha coincidido García. La última ha sido la propuesta de reprobación al vicepresidente Enrique Ossorio por sus declaraciones sobre que los familiares de las víctimas ya habían superado esas muertes.

El objetivo de la comisión de investigación, que han presentado los tres partidos, tiene como objetivo “esclarecer lo que ocurrió en las residencias de mayores durante el COVID” y que “las familias puedan conocer la verdad”, explicó Jacinto. La portavoz de Unidas Podemos le había leído a Isabel Díaz Ayuso un extracto de una carta de la hija de uno de los más de 7.000 fallecidos en estos centros madrileños durante la pandemia. “Luego le voy a pedir los datos del contacto de esta persona”, le respondió la presidenta cuando le entregó la carta en mano, para después acusar: “A punto está de decir que el virus se pergeñó en un laboratorio clandestino de la Puerta del Sol”.

Tanto desde el grupo parlamentario popular como desde el propio Gobierno se empeñan ahora en trasladar que esta comisión de investigación tiene tintes electoralistas. “La legislatura termina en marzo”, ha llegado a expresar el portavoz en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, en relación a los pocos trabajos que se podrían realizar en ella. “Llevamos desde el inicio de legislatura intentando que se sepa lo que pasó en las residencias”, defendió Lobato desde el pleno en una intervención en la que reclamó a Ayuso que, “por decencia, pidan disculpas”. “En cuatro meses daría tiempo a llamar a comparecer a todos aquellos que estuvieron involucrados”, contrapuso García. También a aquellos cargos políticos con responsabilidades. “Hubo órdenes políticas que hicieron que los mayores murieran de forma indigna”, lamentó la portavoz de Más Madrid.

La presidenta se encaró este jueves con todos los portavoces a cuenta de las residencias. A Vox le afeo no haber presentado ninguna pregunta sobre residencias hasta ahora. “No sé por qué se pone usted a darme lecciones de humanidad”, le espetó a la portavoz de extrema derecha, Rocío Monasterio. Este grupo parlamentario registró la semana pasada una moción, que después retiró, pero por la que el PP les acusó de hacerle el juego a la “ultraizquierda”. Desde la formación señalan que han presentado 282 iniciativas, pero a lo largo de la legislatura se han alineado con los populares para tumbar, entre otras cosas, que se investiguen los protocolos que impedían el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales.

“Debería venir Pablo Iglesias”

“Solo una persona culpable puede dedicarse a boicotear esta comisión y solo un cómplice puede permitirlo”, ha insistido Jacinto. Y ha sido precisamente la líder de Podemos quien ha defendido que el exvicepresidente del Gobierno acuda a la comisión, si esta sale adelante. “Sí, yo creo que debería venir Pablo Iglesias, para esclarecer lo que la señora Ayuso dice un día y al día siguiente se desdice. Hemos visto hoy aquí como hace dos días decía que tenía [la presidenta] el mando único y hoy volvía a desdecirse. Yo creo que hace falta esclarecer la verdad”, respondía a preguntas de los periodistas.

Ayuso había insistido en el pleno en que Iglesias “tomó el mando de las residencias de toda España” y que ella lo hizo de sus “consejerías”. “Para los manipuladores de mis palabras”, aseguró desde su escaño, pese a que nadie de su Gobierno ha sido capaz de presentar aún un Boletín Oficial del Estado en el que el Gobierno central asumiera la gestión de estos centros.