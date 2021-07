PP y Vox impiden que se investiguen los protocolos que impidieron el traslado de ancianos de las residencias a hospitales en Madrid

Vox ha vuelto a hacer este jueves de escudero del PP durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, al igual que ocurrió hace una semana cuando favoreció la aprobación de la modificación de la ley para cargarse a la dirección y tomar el control del ente público. La formación de extrema derecha –de nuevo una abstención– junto con el voto negativo del PP ha impedido la comisión de investigación de las residencias presentada por los grupos de izquierda, que pretendía que se analizara lo ocurrido en los centros socio sanitarios de la Comunidad de Madrid durante la primera ola cuando fallecieron más de 8.000 ancianos tras aprobarse unos protocolos que impidieron el traslado de ancianos y dependientes. Durante el debate en la Asamblea de Madrid ni Isabel Díaz Ayuso ni el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero han estado presentes.

PP y Vox se enmiendan así mismos respecto a lo que votaron durante la pasada legislatura cuando apoyaron la constitución de la comisión. Entonces apoyaron su creación pero ahora argumentan que se trata de "una cacería" a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La postura de la ultraderecha es aún más llamativa, como han recordado este jueves Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos– puesto que en un primer momento su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, aseguró que la formación apoyaría la comisión.

"La comisión de las residencias creemos que es necesaria: sería muy irresponsable por nuestra parte no analizar, más que investigar, en qué hemos fallado. Hay muchas familias que siguen sufriendo con horror la pérdida de un ser querido en una residencia, y no podemos dejar sin respuesta a todo lo que ocurrió allí", dijo Monasterio en Junio. Solo unos días después, la líder de extrema derecha se retrataba: "No vamos a apoyar una comisión de la izquierda que viene con un interés revanchista", zanjaba Monasterio tras apoyar el día antes la investidura de Ayuso.

Este jueves, el diputado de Vox, Mariano Calabuig, ha reconocido durante su intervención que hubo un triaje a los ancianos que estos no fueron derivados a los hospitales durante lo peor de la pandemia. El parlamentario, sin embargo, ha defendido la abstención para que la izquierda no saque adelante la medida porque es "revanchista" y no busca mejorar la situación de los centros, ha defendido.

El otro voto que tumba la comisión es el del PP. El portavoz del grupo parlamentario, Alfonso Serrano, ha asegurado que la comisión pretende "cabalgar sobre el dolor para conseguir réditos políticos". "Gracias a Vox por no sumarse a esta cacería de la izquierda", zanjaba Serrano su intervención.

Ya en el turno de la oposición, las tres formaciones progresistas han cargado contra el carpetazo de la comisión de investigación que han acordado PP y Vox. El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, se ha preguntado qué ha dado la formación de Ayuso a la extrema derecha para lograr su apoyo, algo que ha tildado de "vergüenza". Para Delgado es muestra de la falta humana de los parlamentarios de la derecha. “Con la decisión que van a tomar hoy demuestran, simplemente, ser malas personas”.

"Lo que está haciendo el Gobierno de Díaz Ayuso, al impedir que hablemos de cómo se aplicaron los protocolos que impidieron que se derivaran a los mayores a los hospitales, es uno de los casos más escandalosos de negligencia política", ha asegurado la portavoz adjunta del PSOE, Irene Lozano que ha recordado que los ancianos con seguro privado sí fueron derivados en lo que ha calificado un "aparheid sanitario". Lozano también ha cargado contra Vox por su cambio de criterio: "Es la derechita cobarde contra los mayores de las residencias".

La diputada de Unidas Podemos, Paloma García Villa, ha asegurado que hoy se ha perpeteado "la mayor vergüenza" en la Asamblea de Madrid y ha preguntado qué oculta y "teme" el Gobierno para impedir la comisión.

La Asamblea de Madrid no investigará lo ocurrido en las residencias en Madrid en la primera ola. El PSOE sin embargo ha puesto en marcha unas sesiones interparlamentarias que seguirán preguntando por lo ocurrido en los centros socio-sanitarios. A la primera cita asistió el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que pedía la comisión para intervenir y contar lo que vivió en primera persona. En una entrevista en elDiario,es, Reyero ya avisó que buscaría la forma de explicar lo que ahora no le han dejado.