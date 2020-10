Más Madrid abre la vía judicial contra el Ayuntamiento de Madrid por eliminar la placa de Largo Caballero

Más Madrid inicia el trámite para denunciar en los tribunales al Ayuntamiento de Madrid por retirar la placa en homenaje al socialista Francisco Largo Caballero. El grupo municipal ha presentado un requerimiento que da diez días a la administración para rectificar, antes de acudir a la vía judicial, ante una decisión que consideran "nula" por no estar respaldada por un "acto administrativo previo", es decir, un expediente.

"El Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento tiene la consideración de un acto de trámite que deberá ser confirmado ulteriormente por un órgano administrativo a través del correspondiente acto administrativo, con la tramitación del oportuno expediente y la adición de cuantos informes técnicos y jurídicos resulten preceptivos, sin que el acuerdo adoptado por el Pleno vincule jurídicamente", señala el requerimiento, dirigido al alcalde y que denuncia que el Ayuntamiento ha seguido la "vía de hecho". La placa, además, fue retirada antes de que se diera tramitación formal al acuerdo en el que se basa, la proposición presentada por Vox en el Pleno y aprobada por mayoría.

Más Madrid envió una petición de información al Consistorio el pasado viernes para conocer qué tramitación respaldaba la retirada de la placa. En el requerimiento, el grupo municipal incluye que no ha obtenido respuesta municipal. A ello se suma, dice el documento, "la condición de Bien Patrimonial de la que goza el entorno". "Eso obliga a comunicar cualquier intervención en la zona a la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN)". Anexo a la Junta de Distrito, donde se ubicaba la placa, está el Convento Siervas de María, declarado Bien de Interés Patrimonial en 2011 por la Comunidad de Madrid. El edificio municipal forma parte del perímetro protegido.

La ejecución de la iniciativa de la extrema derecha, muy celebrada por los de Santiago Abascal, ha tensado la relación entre PP y Ciudadanos. El partido liberal anunció la semana pasada que no participará de futuras votaciones sobre iniciativas de memoria histórica, lo que en la práctica rompe el consenso con PP y Vox que se escenificó en la última sesión del Pleno para siguientes ocasiones. La actitud de Ciudadanos no ha gustado al alcalde, que ha respondido que "no se puede renunciar a aplicar una ley con carácter general".