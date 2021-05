Madrid pone fin al toque de queda a partir del domingo y extiende el cierre de la hostelería hasta la medianoche

Fin del toque de queda en la Comunidad de Madrid a partir del 9 de mayo, día en el que decae el estado de alarma. También hay cambios para el cierre de la hostelería: extiende el cierre de bares y restaurantes una hora hasta las 00 horas. Los comensales seguirán siendo cuatro en el interior y seis en el exterior. Se levanta también la prohibición de reunirse en los domicilios a partir del domingo, con el fin del estado de alarma. El Gobierno regional recomienda, no obstante, que estas reuniones no se produzcan o que al menos solo lo hagan un máximo de seis personas no convivientes.

Sigue siendo obligatorio, dentro de las medidas preventivas para hacer frente al Covid-19, asegurar la ventilación adecuada y permanente de los establecimientos; separación entre los grupos de mesas; que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de seis personas por mesa, y de cuatro en el interior de los establecimientos, y que está prohibido el consumo en barra.

También se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en terrazas, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, para informar sobre el plan del Gobierno regional ante el fin del estado de alarma.

El próximo domingo, se abre un nuevo escenario sin cobertura jurídica que obligará a las comunidades autónomas a acudir a los tribunales para que avalen las restricciones de movilidad u otras limitaciones que afecten a derechos fundamentales de forma masiva.