Monasterio llama "acobardada" a Ayuso por no derogar las leyes LGTBI y esta le vuelve a ofrecer que sean modificadas

A cinco días de que se voten los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, chocan en el Pleno por la abstención del PP que evitará que se deroguen las leyes LGTBI en Madrid como pedía la formación de extrema derecha. Monasterio ha llamado "acobardada" a la dirigente del PP y la ha acusado de ridiculizar a su bancada. Ayuso ha tratado de contenerse pero no ha podido evitar acusar a su socia de investidura de tener "formas" poco "oportunas". No obstante, la presidenta regional ha insistido en que puede haber acuerdo para modificar las leyes que no gustan a la ultraderecha.

"Usted no defiende la libertad para todos. Defiende los privilegios de algunos a los que usted le tiene miedo y como les tiene miedo en cuanto les dicen 'nos van a quitar derechos', usted da un pasito para atrás acobardada y dice: no, no, no voy a derogar las leyes. A ustedes siempre les pasa lo mismo, que dicen mucho comunismo o libertad pero cuando tienen que luchar contra el totalitarismo se quedan mudos, acobardados y mirando al suelo como están sus diputados", ha lanzado Monasterio contra Ayuso.

Este jueves se votará la toma en consideración de la proposición de igualdad de Vox que incluye una disposición para derogar las leyes LGTBI aprobadas con gran consenso en 2016. El PP se abstendrá, según anunciaron este miércoles horas antes de que se produjera una multitudinaria manifestación para defenderlas. Con la abstención de los populares, la tramitación morirá el proyecto que pretende la extrema derecha.

Vox adelantó que había recibido una oferta del PP para modificar leyes, que no convence a la formación ultraconservadora. "Si defendiera la igualdad, no habría aprobado estas leyes de privilegio de género", le ha dicho Monasterio a la presidenta madrileña. Y ha añadido: "Cuando tienen que luchar contra el totalitarismo se quedan mudos, acobardados, y mirando al suelo, como están haciendo sus diputados. Esa es la realidad del PP".

En su turno, Ayuso ha recogido el guante para decirle que estas propuestas solo pueden hacerse desde una oposición minoritaria, en alusión a los 13 diputados de Vox frente a los 65 del PP. "Muchas de las acusaciones que usted lanza yo no me las puedo permitir. Las leyes no pueden ser derogadas, pero sí modificadas, y la han intentado meter con calzador en un momento muy delicado”, ha respondido Díaz Ayuso en referencia a esa votación, asegurando así de que Vox ha intentado obtener la derogación de las leyes LGTBI presionando al PP con el calendario legislativo.

"Las formas que usted trae aquí no son las oportunas, ni ofendiendo, ni llevándonos del ronzal”, ha seguido, tras criticar una supuesta "dictadura de la izquierda radical". “Somos 65 escaños”, recuerda. Y remata: “Ustedes intentan imponer una ley desde una minoría parlamentaria y sin siquiera buscar el consenso con nosotros. Las leyes no pueden ser derogadas", ha zanjado.

El rifirrafe con su socia de coalición y previsiblemente de presupuestos, concluía pero quedaba el habitual de cada jueves: con Más Madrid. "Planea mutilar las leyes LGTBI", ha recordado García sobre el ofrecimiento de Ayuso de modificar las normas que no gustan a Vox.

"No basta con una abstención cobarde que claramente le ha arrancado el pueblo de Madrid. Uno no se abstiene ante la homofobia, cuando a un niño le están acosando en el patio de su colegio, cuando están pegando a una pareja de lesbianas en el metro, cuando llaman enfermos a nuestros amigos y a nuestros familiares. Por eso le exigimos que se opongan frontalmente", ha lanzado García convencida de que la manifestación ha frenado el apoyo del PP.

Para García, se está poniendo en riesgo "el mejor espíritu de Madrid" porque la ciudad es "la capital de Pedro Zerolo y de Boti García, la capital de Carla Antonelli y Mili Hernández"; "la capital de La Veneno, del cine de Pedro Almodóvar y de las series de los Javis" así como la capital "que se ha inventado infinitas vías de escape para la dignidad y el amor frente al odio, al represión y el miedo".

"Madrid es la capital de La Veneno, de la libertad y del Orgullo" pero mucho antes de que los miembros de Más Madrid "se afiliaran a la política", ha respondido Ayuso recordando que el PP lleva gobernando más 20 años en Madrid.