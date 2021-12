El PP evitará con una abstención que la propuesta de Vox para derogar leyes LGTBI en Madrid salga adelante

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se abstendrá este jueves en la votación a la Ley de Igualdad de Vox, en cuyo escrito propone la derogación de las Leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. La abstención del PP supondrá que la proposición de ley de la extrema derecha decaiga.

Vox acelera su propuesta para derogar las leyes LGTBI en Madrid tres días después de acordar los presupuestos con Ayuso

Saber más

"No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y desde luego no vamos a hacerle el juego a la izquierda dándole nuestro voto, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen", ha avanzado el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, en declaraciones remitidas a los medios.

Serrano ha asegurado que el Gobierno regional ha abierto "un diálogo" con Vox para "reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables". "En ningún caso vamos a votar a favor de su derogación", ha dejado claro.

Desde Vox, el portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, aseguró este martes en la rueda de prensa de junta de portavoces que recibieron una propuesta de modificación de las Leyes LGTBI por parte del Gobierno regional pero que no están de acuerdo con ella.

La proposición de ley de la formación de extrema derecha decaerá solo cuatro días antes de que los presupuestos regionales lleguen a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva. La Ley de Igualdad de Vox estuvo en negociaciones paralelas a la de los Presupuestos regionales para 2022, pero finalmente no se incluyó en el documento.

El partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid ha asegurado que las cuentas autonómicas no corren peligro si el PP no apoya la norma, porque el acuerdo de Presupuestos ya está cerrado y ahora no lo van a "deshacer".

La formación de extrema derecha registró el pasado 18 de octubre su proposición de ley integral de "igualdad y no discriminación" en la que en uno de sus puntos recoge la "derogación" de la ley 2/2016 "de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación" y de la ley 3/2016 de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual".

El pasado viernes 4 de diciembre su reactivación y su propuesta llegará al pleno del este jueves 16 de diciembre para su toma en consideración. La abstención del PP evitará que prospere.