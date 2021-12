Ayuso asegura que no va a derogar ninguna ley LGTBI pero defiende su "derecho" y el de Vox a modificarlas

Vox quiere derogar las leyes LGTBI y por eso ha acelerado la tramitación de su proposición de ley que terminarías con ellas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que estas leyes no se derogarán pero ha defendido su derecho y el del partido de Santiago Abascal a "derogar y modificar" leyes frente a las críticas del resto de la oposición.

"Estamos en democracia y estos parlamentarios tenemos todo el derecho del mundo a reformar leyes, a derogarlas y a seguir con nuestras mayorías parlamentarias trabajando como consideremos que es mejor", ha defendido Ayuso durante el Pleno regional en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que había anunciado movilizaciones el próximo miércoles para que la presión social evite que la propuesta de Vox prospere.

"Tengo que decirle que usted ha cometido un error de bulto. Esto no es un ataque frontal únicamente a las leyes LGTBI, ni contra el colectivo, ni contra las personas LGTBI, esto es poner en peligro un cachito del mejor espíritu de Madrid: el de la libertad, el de la diversidad y el del orgullo. Por eso está poniendo en la diana no solamente una ley, sino nuestros valores", ha lamentado Mónica García durante su intervención.

Ayuso ha insistido, no obstante, en que "las leyes se derogan y se modifican". "Usted está formando parte de un movimiento reaccionario que trata de negar a grupos que no son de izquierda su derecho a modificar leyes mejorables o incluso a derogarlas, que no es el caso. Todos tenemos derecho a derogar leyes y a modificarlas", ha defendido Ayuso durante el Pleno regional en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que había anunciado movilizaciones el próximo miércoles para que la presión social evite que la propuesta de Vox prospere.

Antes de responder a García, Ayuso también había asegurado que las leyes LGTBI no se derogarán en otra respuesta al diputado del PSOE, Jesús Celada. "Dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales", ha lanzado. Lo que no aclara la presidenta madrileña es si el próximo jueves el PP votará a favor de la toma en consideración de la propuesta de Vox, que supondría que siguiera el trámite parlamentario hasta la vuelta en el Pleno para su posible aprobación.

La formación de extrema registró el pasado 18 de octubre su proposición de ley integral de "igualdad y no discriminación" en la que en uno de sus puntos recoge la "derogación" de la ley 2/2016 "de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación" y de la ley 3/2016 de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual". El pasado viernes pidió su reactivación y su propuesta llegará al pleno del próximo 16 de diciembre para su toma en consideración. Si el PP apoyase la admisión a trámite de la norma, la proposición de ley seguiría su curso en la Asamblea de Madrid.

La reactivación de esta ley se producía solo tres días después de que Vox pactase con el Gobierno de Díaz Ayuso sus primeros presupuestos regionales. En el documento que consta de 13 medidas, no se hacía referencia a ninguna de estas leyes ni a la derogación o modificación de las mismas. Sin embargo, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que las negociaciones para modificar algunos de sus artículos seguía adelante. El primer movimiento político se ha producido este viernes con la reactivación de la proposición de ley de Vox que aboga abiertamente por la derogación de las leyes.

La votación de la toma en consideración de la proposición de ley de Vox será el 16 de diciembre, cinco días antes de que los presupuestos se debatan y se voten en el Pleno regional.

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos acordaron este martes en una reunión a tres hacer frente común contra la derogación de las leyes que recogen los derechos del colectivo LGTBI de la Comunidad, que se incluyen dentro de la propuesta de normativa presentada por Vox en materia de Igualdad y que se debatirá en la Asamblea de Madrid el próximo 16 de diciembre.