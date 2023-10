El Gobierno de Ayuso sube un 20% sus primeros presupuestos con mayoría absoluta

El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado este martes las nuevas cuentas regionales que según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, suponen una inversión para 2024 de 27.558 millones de euros, es decir, un incremento de un 19,6% respecto a los presupuestos anteriores que tuvieron que ser prorrogados ante la negativa de Vox a apoyarlos. La consejera ha destacado que este año el gasto social asciende a más de 3.100 millones, es decir un 17% más en relación con las anteriores cuentas: “Nueve de cada 10 euros serán para reforzar los servicios públicos el próximo año”. Además, “hay un récord histórico para la Sanidad” al superar los 10.000 millones de euros de inversión para esta partida.

En esta ocasión, gracias a la mayoría absoluta de la que goza ahora el PP, Isabel Díaz Ayuso no tendrá ningún problema para aprobarlos una vez que se debatan y se envíen a la Asamblea de Madrid. Según presume el Gobierno regional, estas nuevas cuentas pese al aumento del gasto social y las rebajas fiscales, cumplen con la “estabilidad presupuestaria” que exige Hacienda, y conseguirán mantener “un déficit cero”, “lo cual quiere decir que nos van a permitir seguir teniendo en Madrid la deuda más baja de toda España”, ha señalado la consejera. A su juicio estas cuentas, que ha calificado de “permitirán a a la región avanzar en las políticas de apoyo a las familias”, dando “prioridad” a la Sanidad, a la Educación, y comprometiéndose también con la promoción de la vivienda, la mejora de infraestructuras públicas y el transportes y las políticas activas de empleo.

La consejera de Economía y Hacienda ha hecho mucho hincapié en el gasto sanitario, resaltando que la Atención Primaria será una de las prioridades y para ello, contará con 2.572 millones, un 25% más que el año la partida del año anterior, con el “compromiso de seguir reduciendo las listas de espera”. Además, la Comunidad de Madrid se compromete a la construcción el próximo año de 19 nuevos centros de salud en los que el Gobierno regional invertirá 76 millones de euros y se reforzarán la plantillas al planear la incorporación de 14.000 personas con contratos temporales como “personal estatutario fijo”. Habrá, por otro lado, un Plan de Prevención del Suicidio y una mayor atención a las enfermos de ELA.

“Son unos presupuestos comprometidos, enfocados a consolidar el crecimiento, la creación de riqueza de Madrid y centrados en las personas”, han resumido tanto Albert como el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín, que le ha acompañado en la rueda de prensa. Ambos ha querido resaltar además que el Gobierno regional continúa rebajando impuestos para “hacer a Madrid fiscalmente atractiva” y atraer “a los inversores”. Las rebajas fiscales irán acompañadas de otras medidas fiscales como la deflactación del tramo autonómico del IRPF por segundo año consecutivo.

El Gobierno de Ayuso asegura que quiere volcarse igualmente con la Educación con un incremento de becas y ayudas al estudio con una inversión 248,5 millones para que aumenten en 200.000 sus beneficiarios. Las de comedor son las que registran una mayor subida hasta llegar a 62 millones. Además, se pondrá en marcha en el curso 2024/25 un nuevo programa de ayudas dotado con cerca de cinco millones de euros para actividades extraescolares en centros sostenidos con fondos públicos. Entre los compromisos en este área figura también la construcción de cinco escuelas infantiles y la creación de 3.200 nuevas plazas públicas en la región.

Las familias serán otra de las “prioridades” para Ayuso con un Plan de Natalidad madrileño que está dotado con más de 114,6 millones de euros y contará con una nueva ayuda de 1.800 euros “para partos o adopciones múltiples”.

Otras de las partidas que aumenta es la de Vivienda, con un presupuesto que suma un total de 472 millones de euros, es decir, un 21,5% con respecto al anterior. Como ya adelantó el otro día Ayuso por segunda vez durante la entrega de llaves de pisos de protección oficial a un grupo de personas en Vallecas, la “previsión” de su Gobierno es la de construir más de 4.000 nuevos inmuebles en 12 municipios de la capital “en régimen de alquiler accesible” a través del Plan Vive, que no ha ejecutado pese a ser un compromiso de la anterior legislatura . Según adelantan ahora, el año que viene “estarán en construcción otras 2.472 viviendas”, ampliándose además “las ayudas al alquiler, a la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética”.

En Transportes e Infraestructuras el anteproyecto de ley contempla invertir 3.089 millones de euros para ampliar la red de Metro de Madrid con la intención de finalizar de las obras de prolongación de la línea 3 en el tramo Villaverde Alto-El Casar. Además -añaden- “se avanzará en la remodelación de la línea 5, que llegará desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y de la línea 11 desde Plaza Elíptica a Conde de Casal. Por otra parte, el Gobierno regional dice que ”se seguirá trabajando en el apoyo a los afectados por las obras de la línea 7B“.

Se descongelarán los sueldos de los altos cargos, menos el de Ayuso

Durante la rueda de prensa Rocío Albert también ha explicado que para 2024 se descongelará el sueldo de los altos cargos, que llevaban tras 13 años sin subidas. A todos excepto para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

“Se elimina la congelación retributiva, salvo en el caso de la presidenta que mantiene su congelación salarial y que no se incrementa un solo euro con respecto al Presupuesto que tenía establecido en el 2023 y que lleva congelado desde el 2010”, ha señalado la consejera. No obstante, ha matizado que esta descongelación salarial se hará efectiva solo cuando el Gobierno central establezca “alguna subida para los funcionarios de cara al año 2024, pero no se aplicará la diferencia de 16% que se ha alcanzado en estos 13 años congelado”.

El sueldo de Ayuso está establecido en 103.090,32 euros anuales, y según Albert, ha sido la propia presidenta regional la que ha pedido “expresamente” que no se le descongelara. “Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y se la respalda”, ha remarcado.