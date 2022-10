Ayuso aumentará un 11,7% el presupuesto para Madrid en 2023 mientras defiende reducir el gasto público

Los presupuestos para el año 2023 en la Comunidad de Madrid parecen enfilados. El Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobará este miércoles el proyecto de Ley que deberá ser ratificado en la Asamblea con el apoyo de Vox. En las cuentas previstas para el próximo año electoral, el Ejecutivo autonómico prevé invertir 25.738 millones de euros, un 11,7% más que el ejercicio anterior, mientras diferentes miembros, incluida la presidenta, defienden allá donde tienen un altavoz que hay que reducir el gasto público y bajar los impuestos.

El PP rehace su discurso sobre las bajadas de impuestos y anticipa recortes de gasto público

Saber más

Estas serán las segundas cuentas que es capaz de sacar adelante Ayuso. Durante la primera breve legislatura junto a Ciudadanos no consiguió aprobar ninguna Ley de Presupuestos, buena muestra de que se entiende mejor con Vox en la Asamblea que con Ciudadanos en el Gobierno.

En cualquier caso, los presupuestos para 2023 necesitarán el apoyo de la extrema derecha para salir adelante en la Cámara regional. Pese a las idas y venidas de Vox en las últimas semanas, con la petición de una comisión sobre lo ocurrido en las residencias, que después retiró tras los ataques de la propia Ayuso, o sobre la derogación de la ley LGTBI de la Comunidad, ambas formaciones han mostrado sintonía en lo que a negociaciones de calado para el Ejecutivo se refiere. La semana pasada, Rocío Monasterio y el vicepresidente madrileño Enrique Ossorio celebraban su acuerdo sobre la ley Omnibus, que modificará o derogará una treintena de normas.

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ya avanzó en septiembre que el Ejecutivo estaba trabajando en la elaboración de las cuentas para 2023. Cuando estuvieran listas, dijo entonces, se las presentarían a sus socios parlamentarios. Este mismo martes, Ossorio afirmaba que “las negociaciones [con Vox] están transcurriendo de una forma muy razonable” y que “van por buen camino, aunque hay que esperar hasta el último momento”.

“Son unos presupuestos que van a venir muy bien a los madrileños en un momento de incertidumbre por la Guerra de Ucrania y tras la Covid-19. Hay partidas concretas en todas las Consejerías y lo hemos configurado para que también ayude a reactivar la economía de Madrid”, indicó Ossorio. En concreto, las partidas que más aumentarán, según las cuentas que pasarán este miércoles por el Consejo de Gobierno, serán las de Sanidad y Educación, “con una inversión histórica”, según fuentes del Ejecutivo.

En concreto, para sanidad irán 9.789,6 millones, un 11,4% más que el año anterior. Un aumento que estará centrado, indican estas fuentes, en reforzar la Atención Primaria, donde los profesionales llevan años denunciando la elevada carga asistencial y las malas condiciones laborales, y reducir las listas de espera, un viejo compromiso del Gobierno de Ayuso que no acaba de atajarse.

En educación, el Ejecutivo prevé invertir 6.279,9 millones, un 9,1% más que en 2022. “Permitirá aumentar las plazas públicas, las becas y ayudas a comedor, así como la mejora salarial de los docentes”, señalan estas fuentes. La Consejería de Familia, Juventud y Política Social gestionará, si salen adelante las cuentas, 2.450,6 millones de euros, un 11,8% más que en las pasadas, de los que 150 millones más irán destinados a las residencias de mayores y 24 para el Plan de Natalidad presentado por la presidenta a principios de 2022.

Estas cuentas, con un aumento del 11,7%, llegan en un momento en el que la presidenta Ayuso está insistiendo con más ahínco en la necesidad de reducir el gasto público. Una de las últimas veces fue el pasado viernes, cuando afeó a la ex primera ministra de Reino Unido, Lizz Truss, que su “bajada de impuestos viene acompañada de un aumento del gasto público, que es lo que ha hecho que no le cuadren bien las cuentas”. Unas declaraciones que no coinciden con lo que plasma sobre sus propias cuentas, con subidas presupuestarias y bajadas de impuestos, como la deflactación del IRPF o la ampliación hasta el 25% de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos y tíos y sobrinos.

La diferencia, no obstante, es que en el capítulo de ingresos, la Comunidad podrá anotar el aumento de la recaudación por varios impuestos como el IVA. Pese a que desde el Partido Popular han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar “forrándose” a través de los impuestos a la energía, por la subida de los precios, más de la mitad van a parar directamente a las comunidades autónomas.

Lo mismo ocurre con los fondos europeos, que gestionan los Ejecutivos regionales. Solo este año, la Comunidad de Madrid ha recibido unos 2.000 millones de euros para diferentes proyectos y está previsto que otras 47 iniciativas se financien a través de estas partidas, para lo que se esperan al menos otros 3.800 millones en los próximos meses, que irán destinados principalmente a Educación, Universidades e Innovación, Sanidad y Transportes y Movilidad. Ello, mientras la presidenta ha sembrado dudas en las últimas semanas sobre la gestión de este dinero, que Bruselas ha desmentido.