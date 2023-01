Rita Maestre abre la precampaña convencida de que “en Madrid hay una posibilidad real de cambio”

“Ilusionante”, “fresca”, “dinámica” pero, sobre todo, “moderna”. Con estas palabras describen desde Más Madrid la campaña de Rita Maestre, su candidata a la alcaldía de la ciudad. La imagen de la hasta ahora portavoz municipal del partido ha inundado desde el martes estaciones de metro, marquesinas de autobuses y paredes de la red de Cercanías de la ciudad junto con el eslogan “lo va a hacer Rita”. La idea fue del equipo de campaña que dirige el diputado regional Eduardo Rubiño, que ahora va de número cuatro en la candidatura municipal de Maestre. “Afronto este reto con muchas ganas e ilusión”, afirma él, convencido, además, de que la próxima alcaldesa de la capital será Maestre. “Nos vamos a volcar en hablar de Madrid, Madrid, Madrid”, asegura, parafraseando el estribillo del popular chotis que los madrileños más castizos bailan en las Fiestas de San Isidro, patrón de la ciudad. Este arranque de la precampaña en clave muy madrileña está pegando fuerte en las redes sociales y ha recibido muy buenas críticas de los expertos en marketing electoral.

Más Madrid toma las marquesinas con su campaña para recuperar la capital: "Lo va a hacer Rita"

La candidatura ha estrenado también página web, LoVaAHacerRita.org, en la que Maestre escribe una carta a los vecinos de la capital explicando por qué deben elegirla y cuáles serán sus líneas de acción. “Estoy cansada de la política que no resuelve los problemas y que solo sirve para llenar los informativos con enfrentamientos”, apunta. “Llevamos cuatro años con la ciudad paralizada, y lo que es peor, con sus barrios abandonados al humo, la basura y las olas de calor”, le reprochan al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

“Que trabaje Rita” parece haber sido el mantra de Almeida estos cuatro años.



Plegarias atendidas, José Luis. #LoVaAHacerRita pic.twitter.com/1ZAy307WAN — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 25 de enero de 2023

Aunque aún quedan cuatro meses para las elecciones del 28 de mayo, el equipo de Maestre no quiere perder ni un minuto, por lo que se ha puesto a trabajar a pleno rendimiento. “Ya hemos designado el comité de campaña y tenemos todo preparado para ponernos a velocidad crucero hasta el 28 de mayo”, asegura Rubiño. Una de las cosas en las que harán hincapié es que la candidata no es una recién aterrizada. Todo lo contrario. Lleva a sus espaldas siete años de gestión, cuatro de ellos en el equipo de gobierno de Manuela Carmena de cuyo legado, en el equipo de Maestre, se sienten orgullosos.

En 2019 la izquierda se presentó muy dividida y la antigua plataforma de la exjueza, Ahora Madrid, transformada después en Más Madrid, no pudo gobernar aunque fue la fuerza más votada. Logró 19 ediles (con 30,94% de los votos) –de los que cuatro luego se escindieron formando Recupera Madrid– frente a 15 del PP (24,23% de los sufragios), 11 de Ciudadanos (19,13%) y ocho del PSOE (13,72%). Vox irrumpió en el Ayuntamiento con cuatro concejales (7,67%), que dieron respaldo al PP para que Almeida pudiera gobernar en coalición con Ciudadanos. Por eso, ahora en Más Madrid asombra que el alcalde apoye la idea del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada porque si entonces se hubiera aplicado él esa máxima ahora Almeida no sería alcalde. El grupo de Maestre tiene 16 ediles, una vez recuperada el acta que dejó uno de los disidentes, Felipe Llamas, que dimitió al estar disconforme con la decisión de sus otros tres compañeros de apoyar los presupuestos de Almeida para 2022.

“Vamos a hacer una campaña en positivo que hable de Madrid y de cómo podría mejorar, frente a otras fuerzas políticas que están más interesadas en que se hable de todo menos de Madrid, de cuestiones que no tienen nada que ver con los problemas cotidianos de los madrileños”, insiste Rubiño, que asegura que a lo largo de estos meses y hasta el final de la campaña “se va a ver con detalle y mucha nitidez cuál es el proyecto” para la ciudad. “Y no van a ser cosas abstractas sino que se concretan en trasformaciones para modernizar la ciudad, hacerla más verde y someterla a cambios que están realizando ya otras en ciudades en el mundo y que en Madrid, debido a la parálisis que ha supuesto el mandato de Almeida, no estamos viendo en marcha”, adelanta.

A ese Madrid se va a unir la gran “revolución del transporte público” que tiene diseñada Más Madrid para hacer de la capital una ciudad “más limpia, mas sostenible y más habitable” con 192 kilómetros de carriles bici y una inversión de mil millones en líneas de alta velocidad de autobuses“, medidas a ”corto y medio plazo“ que están recogidas en el programa electoral que la candidata presentó a mediados de enero y que irá desgranando y ”dosificando“ durante sus actos de campaña. Entre ellas, la creación de una empresa municipal para revitalizar 10.000 locales vacíos y un campus para la transición ecológica en Villaverde.

Otra de sus prioridades es que “se derribe el scalextric de Vallecas, una reclamación histórica de los vecinos”. “Pero también queremos dar una respuesta a los PAU (Programas de Actuación Urbanística) que tienen una falta de equipamiento importantísimo”, apuntan. Estas medidas ya están recogidas en lo que Más Madrid ha denominado como “la ciudad de los 15 minutos”, y que Maestre se compromete a poner en marcha, si resulta elegida, durante las dos próximas legislaturas, con una inversión prevista de 5.500 millones de euros. El objetivo es “que cada madrileño tenga todo lo que necesita” a un cuarto de hora de su domicilio.

El partido no va a olvidarse de ningún distrito ni barrio, ni siquiera de los que tradicionalmente son feudos de la derecha: “No vamos a renunciar a ni un palmo de la ciudad”, asegura Rubiño, aunque luego reconoce que pondrán más el acento en los del sur y el este “que están siendo olvidados por este gobierno”. Los mensajes de Maestre estarán dirigidos tanto a los jóvenes como a los mayores, con los que se volcará, pero también a las familias más vulnerables, a las mujeres que sufren la lacra de la violencia de género y a los colectivos LGTBI para los que se presentan como “toda una referencia frente a un alcalde que quita las banderas del Orgullo y boicotea la fiesta”, dice Rubiño.

Además, Más Madrid, como el resto de los partido que concurren a las elecciones municipales, sabe que en la capital hay un número muy importante de inmigrantes que residen en la región, son ciudadanos de la Unión Europea y tienen derecho a voto en los comicios locales. También podrán votar los extranjeros de fuera de la UE que residen en España y cuyos países tienen acuerdos para poder hacerlo, como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador o Reino Unido. Según los datos hechos públicos por la Comunidad de Madrid, en la actualidad hay 450.000 extranjeros a los que ya se les ha informado de los trámites que tienen que hacer para ejercer ese derecho el 28 de mayo, no solo en Madrid capital sino en los 179 municipios de la región. Se trata de una bolsa de votos nada desdeñable que va ser muy disputada por todos los partidos.

Las encuestas que obran en poder de la formación coinciden con las que se han ido publicando por varios medios de comunicación y reflejan un escenario muy ajustado entre el PP y Más Madrid. “La batalla se va a dirimir por muy pocos votos”, vaticina el coordinador de la campaña de Maestre, que hace oídos sordos a los comentarios del alcalde de que la pugna, en realidad, “va a estar centrada entre Rita y Reyes [Maroto]”, la candidata del PSOE, para ver “cuál de las dos lidera la oposición”. También rechaza que acuse a la izquierda de basar su campaña “en insultos” y en “montar broncas”. “Nuestra campaña va a ser en positivo, nunca oiréis a Rita recurrir a la descalificación aunque sí vamos a desmontar la mentiras de este Gobierno y a criticar con dureza todo lo que creemos que no ha funcionado bien, porque hay cosas que son imperdonables”, añade.

A Ciudadanos desde el equipo de Maestre le dan prácticamente por desaparecido pero retan a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, a que si logra representación no haga como en 2019, que pactó con el PP y con Vox imposibilitando un gobierno de izquierdas. De los de Javier Ortega Smith no quieren saber nada, y creen que “sería una noticia trágica” que Almeida aceptara gobernar –si gana– con los que han lanzado “una propuesta sádica” contra la mujeres que quieren abortar.

Acto sobre Sanidad

El equipo de campaña ya está trabajando a tope. Este sábado la candidata municipal compartirá un acto “muy potente” sobre Sanidad con Mónica García –que vuelve a ser la candidata de Más Madrid para la Presidencia de la Comunidad–, que servirá para ir 'calentando' el ambiente de cara a la nueva manifestación que está prevista para el próximo 12 de febrero en defensa de la sanidad pública, cuyos trabajadores siguen en huelga. El domingo visitará Hortaleza. “Vamos hacer tanto actos pequeños como grandes”, adelanta, el director de la campaña.

Que no se preocupe Almeida, que lo que no ha hecho él en cuatro años #LoVaAHacerRita pic.twitter.com/sNrSsN2tvx — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) 25 de enero de 2023

La confianza que Maestre ha depositado en el joven diputado es total. Hasta el punto de que Rubiño desempeñará un papel muy destacado durante su permiso de maternidad. La candidata sale de cuentas en febrero y planea cogerse seis semanas a partir de que dé a luz para completar el resto de la baja después de las elecciones. De modo que cuando la campaña empiece oficialmente ya estará presente en ella. “Afortunadamente, tenemos un equipazo y la organización en su conjunto se va a volcar en seguir haciendo campaña cuando ella se ausente” explica Rubiño. Dos piezas clave de la campaña van a ser el veterano activista de Orcasitas, Félix López Rey -número dos de la lista, que se enfrentó a Almeida ante las mofas que el alcalde le lanzo durante un Pleno por su edad (le llamó a sus 74 años “joven promesa”); y la también activista social Lucía Lois, que fue portavoz del Patio Maravilla, que ocupa el número tres.

Y aunque el eslogan de “lo va a hacer Rita” a partir de ahora va a acompañar a la candidata a todas partes, en el partido se reservan para lanzar más adelante el que será el lema oficial definitivo de la campaña que englobará tanto al área municipal como autonómico. De momento, Rubiño está muy satisfecho de la acogida que ha tenido el que ya están promocionando: “Hemos tocada una tecla adecuada, hemos conseguido colocar en el espacio público una idea muy potente y que refleja por un lado la parálisis en la que ha estado la ciudad de Madrid por culpa de la gestión inexistente de Almeida y también todo lo que va a hacer Rita cuando llegue a la alcaldía y despliegue el proyecto que tiene para la ciudad de Madrid”.